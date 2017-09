La Xunta elogia el bus compartido en Vea, que propone acortar el viaje de regreso si no hay viajeros

Al día siguiente de la puesta en funcionamiento del servicio de autobús compartido en una ruta unificada con salida en el CEIP de Soutelo de Montes hacia Alfonsín y en dos rutas de A Estrada con destino al CEIP Cabada Vázquez de Codeseda en un caso y de conexión de Pontecesures con A Estrada con parada en el CEIP Manuel Villar Paramá de Vea en el otro, los titulares autonómicos de Infraestruturas y Cultura, Ethel Vázquez y Román Rodríguez, abogaron por que las empresas adjudicatarias de las 513 líneas de este tipo implantadas en A Estrada divulguen los servicios de autobús compartido "para que el mayor número de vecinos aproveche" esta "nueva oportunidad de transporte público en el rural". Pero, a la par, los conselleiros de Infraestruturas e Vivenda y de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria conocían de primera mano la demanda de los viajeros del valle de Vea de acortar el viaje de regreso desde A Estrada -evitando pasar por todas y cada una de las paradas que sí se recorren en el viaje de ida hacia la villa estradense- al regreso, evitando así ir a las paradas para las que no hay viajeros que vuelvan desde A Estrada.

Esta demanda le llegaba a Ethel Vázquez y a Román Rodríguez por boca del gerente de la empresa adjudicataria del servicio de autobús compartido, Manuel Barcala, de Exprés de Vea. Ya a la llegada de los conselleiros al centro le explicó a la conselleira de Infraestruturas que los lugareños no entienden por qué tienen que realizar todo el trazado de paradas -con la consiguiente demora- si no hay viajeros que deseen regresar a su domicilio. Explicó Barcala que en esta zona del rural estradense los vecinos no utilizan el autobús para desplazarse entre lugares sino para viajar, fundamentalmente, a núcleos urbanos como Souto de Vea y, sobre todo, A Estrada. Las mayores quejas se las trasladaron vecinos de Santa Mariña y San Miguel de Barcala, que "no entienden" que haya que hacer "un recorrido en vacío tan grande". A su juicio, si se evita flexibilizando el trazado de regreso del autobús, los usuarios estarían más contentos con el servicio y lo utilizarían más. La conselleira se mostró dispuesta a escucharle porque, admitió, si hay margen para mejorar, desde la Xunta se intentará hacerlo.

Vázquez y Rodríguez aprovecharon también para visitar el CEIP Manuel Villar Paramá, acompañados por el delegado territorial de la Xunta en Pontevedra, José Manuel Cores Tourís; el jefe territorial de Educación, César Pérez Ares; el alcalde de A Estrada, José López Campos; y la edil de Educación, Amalia Goldar. Les guió en su visita el director del centro, José Carlos Rodríguez, que les aguardaba acompañado por el presidente y el secretario de la Asociación de Nais e Pais de Alumnos (ANPA), Manuel Correa y Anxo Fernández.

Director del centro y directivos de la ANPA coincidieron en destacar la necesidad de mejorar la carpintería metálica del centro, unas ventanas antiguas cuyo único cristal no ejerce el aislamiento térmico que sería deseable para optimizar el poder calorífico de la caldera valorada en 60.000 euros que se instaló en los últimos años en el centro para mejorar el sistema de calefacción. Sustituir las viejas ventanas es "lo más urgente" pero no la única obra que se necesita efectuar en el centro. En el salón de actos se pretende instalar una persiana y retirar las cortinas provisionales que se instalaron en su día. No obstante, en segundo lugar en sus prioridades, el presidente de la ANPA sitúa la necesidad de renovar los baños que, después de más de 30 años de funcionamiento, están obsoletos. Son las obras que les gustaría ver materializadas, tal y como en los últimos años se renovó el abastecimiento y se creó la parada para autobuses o, como recordó el director del colegio, se cubrió la zona central existente entre los dos bloques del colegio para evitar que se mojen los niños.

Estos y sus necesidades también son lo prioritario en las 513 líneas de transporte escolar compartido que se acaban de habilitar en Galicia. Esta comunidad es, según destacó Román Rodríguez , la que más aporta en materia de transporte escolar para apoyar a las familias, como acredita el hecho de que el 40% de los alumnos gallegos de Primaria utilicen el autobús escolar, frente al 8% de la media estatal.

El conselleiro de Educación incidió en la "lógica" de buscar una mayor rentabilidad social a esta red de transporte dotada de una gran capilaridad y que, por tanto, puede contribuir a mejorar la movilidad de la población. Y es que el transporte escolar compartido permite a los viajeros regulares usar las plazas vacías del autobús escolar. Este sistema se ha implantado en 513 líneas de toda Galicia, alr3ededor del 10% de las líneas escolares.

Desde la Xunta se incide en que se cumplen "las prioridades y los objetivos marcados: que los niñoslleguen y regresen a sus casas en el horario previsto, en las mismas paradas de siempre y recorriendo el itinerario fijado en el servicio de transporte escolar", esperando que "poco a poco, el público general vaya incrementando el uso del bus escolar compartido para sus desplazamientos cotidianos" .

Se pretende así "fomentar el transporte público", siguiendo exitosos modelos ya vigentes en Castilla y León o Asturias.

El nuevo sistema de transporte compartido permite por ejemplo, según destacó la conselleira Ethel Vázquez, mejorar en A Estrada la conexión entre las parroquias y el núcleo de A Estrada. Los vecinos -a menudo familiares y amigos de los pequeños escolares- disponen así de un servicio de bus que los lleva al centro a primera hora de la mañana y que los puede llevar de vuelta a casa a las 13.30 horas. Mejoran así sus posibilidades de desplazamiento, sobre todo en el rural, lo que ejemplificó aludiendo a la línea que lleva a los escolares desde Pontecesures hasta el CEIP Manuel Villar Paramá, en San Xurxo de Vea, desplazaándose luego hasta la estación de buses de A Estrada. El transporte compartido tiene un anagrama identificativo y las empresas adjudicatarias de las líneas -en el concurso se potenció a las pequeñas y medianas firmas impidiendo que una empresa o filiales pudiesen ser adjudicatarias de más de 10 de los 41 contratos ofertados- están obligadas a informar de las posibilidades que brindan a los usuarios. Es un avance de un plan más ambicioso, que se propone renovar todo el transporte público para 2019.