Crespo afirma que el Plan Candán es otra iniciativa del gobierno "para vender humo"

El portavoz del Partido Popular de Lalín, José Crespo, cuestiona que el grupo de gobierno anuncie inversiones millonarias del Plan Candán sin ofrecer el más mínimo dato a la oposición. Más que desautorizar el proyecto, "contra el que en principio no estoy en contra como contra ningún plan", el popular opina que esta iniciativa es una más del ejecutivo municipal "para vender humo". Así lo declaró ayer el también senador lalinense en una emisora de radio privada comarcal, donde además volvió a echar en cara al cuatripartito su nulo interés por consensuar temas con la oposición, máxime teniendo en cuenta su desventaja numérica en la cámara municipal.

José Crespo dijo desconocer el Plan Candán y los detalles de sus 3 millones de euros en inversiones porque el gobierno local no informó a su grupo del mismo. Volvió a remarcar que el ejecutivo en minoría precisa de la oposición para sacar adelante propuestas, al tiempo que recordó que los acuerdos plenarios deben ser respetados. En este sentido citó la posición unánime para sentarse a hablar sobre las inversiones que se podrían acometer con cargo a los remanentes de tesorería, pero transcurridos dos meses de aquel acuerdo todavía no se produjeron conversaciones de ningún tipo. "Aprobamos cosas a las que no hacen ni caso y luego dicen que quieren negociar con nosotros. Eso no es serio; nosotros sí lo somos y cumplimos lo que acordamos", dijo. El PP sabe que con el edil no adscrito Juan José Cruz como aliado en cuestiones puntuales o de mayor calado tiene potestad para echar abajo iniciativas del gobierno y ayer Crespo volvió a recordárselo. Ejemplos hubo y seguro que habrá en adelante. Puso como ejemplo la situación del Gobierno Central, en la que el presidente, Mariano Rajoy, "tiene que negociar y hacer cesiones a cambio de que salgan adelante planes". También citó que las negociaciones con la UNED para tratar de recuperar el aula local se iniciasen hace 15 días, cuando la moción de su grupo fue aprobada en febrero.

El portavoz popular enfatizó, como lo ha hecho desde prácticamente el inicio del mandato, en la incapacidad del ejecutivo local para atraer inversiones de administraciones superiores. "O no saben o no quieren, pero la gestión de este gobierno es muy deficiente".

Otra de sus denuncias, también reiteradas, tiene que ver con el escaso rendimiento que se está sacando al vivero de empresas situado en el polígono Lalín 2000. Crespo Iglesias culpa a la Diputación, como propietaria de las instalaciones, de despreocuparse por una infraestructura que solo alberga a dos empresas, tiene vacía la zona de coworking y las naves sin ningún inquilino. "También hubo iniciativas aprobadas, pero el Concello no hace nada", señaló.

Vertido del polígono

Por otro lado, el representante popular considera inexplicable que el Concello haya vuelto a utilizar un predio del parque empresarial como un vertedero incontrolado. Dice que es más grave cuando su partido advirtió de esta situación en marzo y en vez de revertirse, ahora hay más vertidos de materiales de rechazo. Pregunta para qué se aprobó una ordenanza medioambiental si el Concello es el primero en incumplirla flagrantemente.