El BNG de Rodeiro reivindica que se convoque "ya" el pleno ordinario tras dos aplazos

El BNG de Rodeiro reclama que se realiza "ya" el pleno ordinario que debería ser celebrado el 28 de agosto. El primer retraso fue justificado por presentar en la sesión las cuentas generales de 2016. El retraso fue hasta el 6 del presente mes, pero finalmente no se llevó a cabo. La tercera cita estaba marcada para el martes 12, esta vez "sin dar explicaciones", según apunta el representante del BNG, Alberte Lamazares. "Estamos hartos de la espera, demandamos que se realice ya", alude. Además aclara que le parece mal esa "dejadez" por parte de Luis López, alcalde del municipio, y "falta de respecto a quien lo apoyó con anterioridad".

Señala que a partir de ahora no lo respaldarán más y afirma que los plenos ordinarios "se celebren cuando son". Además, añade que "si no tiene las cuentas generales es culpa de él". Alberte Lamazares quiere que el pleno se celebre cuanto antes ya que hay muchos temas "más importantes que las cuentas" para tratar como son: las traídas de agua o el plan de transporte para los pequeños que no tienen una línea cerca, entre otros.