El Patronato de la Fundación de A Estrada aprueba unos presupuestos cifrados en 230.000 euros

El Patronato de la Fundación de Exposicións e Congresos de A Estrada acaba de aprobar sus presupuestos para 2018, cifrados en 230.616,46 euros. Sucedió en una sesión celebrada después de que el responsable de la Fundación, el edil Nemesio Rey, presentase la próxima edición de la Feira do Moble de Galicia –que arrancará el sábado, 16 de septiembre- acompañado por la directora xeral de Comercio, Sol María Vázquez Abeal; el delegado territorial de la Xunta en Pontevedra, José Manuel Cores Tourís; el alcalde de A Estrada, José López Campos; y César Barbosa Cardoso, en representación del sector mueblero local.

Los presupuestos aprobados por el Patronato tendrán que ser remitidos ahora a la Xunta antes del próximo 22 de septiembre.

En el capítulo de ingresos, se recoge que la Fundación prevé ingresar 229.238,72 euros el próximo ejercicio: 165.938,72 por ventas e ingresos ordinarios de la actividad mercantil; y por subvenciones, un total de 63.300 euros. A este respecto, prevé que el Concello de A Estrada le otorgue 18.000 euros y la Xunta de Galicia, 45.300. Por actividades, proyecta que la 7ª Feira de Oportunidades do Comercio le reporte 10.050 euros; las ferias de Antigüidades, 20.080; la 5ª Feira de Labores, 2.500; la 1ª Feira Multisectorial ExpoEstrada, 9.660; la 30ª Feira do Moble de Galicia, 109.648,72; y por estructura general, 78.677,74 euros.

Ya en el capítulo de gastos, prevé que se eleven a 229.873 euros: 92.047,87 por consumos de explotación, 107.981 por gastos de personal y 29.844,94 euros por amortizaciones. Por actividades, baraja que la 7ª Feira de Oportunidades do Comercio le cueste 5.614,99 euros; las ferias de Antigüidades, 7.853,52; la 5ª Feira de Labores, 500; la 1ª Feira Multisectorial Expoestrada, 2.300; la 30ª Feira do Moble de Galicia, 47.586,66; y la estructura general, 166.018 euros.

El Patronato ha decidido cobrar una entrada de un euro en todos los eventos que realice en 2018. Del 9 al 11 de marzo acogerá la 55ª Feira de Antigüidades e Artesanía, la 8ª Feira de Oportunidades do Comercio y el 3º Salón Vehículo de Ocasión. El 12 y el 13 de mayo celebrará la 56ª Feira de Antigüidades e Artesanía, la 7ª Feira de Labores, el 6º Encontro de Palilleiras y la 2ª Feira Multisectorial Expoestrada. Ya del 15 al 23 de septiembre, acogerá la 32º Feira do Moble de Galicia. Y el 15 y el 16 de diciembre serán la 57 Feira de Antigüidades e Artesanía y el 6º Salón Motor Classic.

Por otra parte, la Fundación aprovechó la reunión del patronato para solicitarle a la Xunta, al Concello de A Estrada y a la Diputación que aportasen 10.000 euros cada uno para acabar de reparar la cubierta del pabellón 3 del recinto. La Xunta ingresará esos 10.000 euros mediante una aportación patrimonial que amplía su participación fundacional.