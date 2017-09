El gobierno local buscará fórmulas para relanzar el vivero de empresas si persiste la falta de demanda

El edil de Promoción Económica de A Estrada, Óscar Durán, admitió al mediodía de ayer que la escasa demanda de ocupación de los espacios de coworking del actual vivero municipal de empresas le hace pensar en buscar nuevas fórmulas para relanzarlo si persiste la falta de demanda. A ese respecto, recordó que actualmente solo están ocupados 5 de los 10 espacios de que dispone el vivero de empresas. No hay pendiente ninguna otra solicitud.

E año próximo se prevé que vuelvan a salir a concurso aunque, realmente, el plazo de solicitud "siempre está abierto", detalló el concejal de Promoción Económica. Este proyecta celebrar de algún modo -aun por determinar- en febrero el año de funcionamiento del vivero de empresas. Y para entonces, si persiste la falta de interés por estos espacios, comenzará a pensar todavía más en cómo "relanzarlo". Y es que, apuntó, "hay que empezar a pensar ya en el año 2019", cuando deberían adjudicarse de nuevo los espacios que ocupan los distintos inquilinos.

El precio, apuntó Durán, no debe constituir un problema porque "es de los más baratos" en materia de viveros de empresas. El alquiler mensual que paga cada uno de sus actuales inquilinos es de 50 euros. Por ese precio, agregó el edil, tienen acceso a "todos los servicios". Por eso no se explica que no exista más demanda. De modo que se plantee qué falta para que funcionen. "No nos planteamos cerrarlo", aseguró. Ahora bien, si persiste el desinterés por sus instalaciones, previsiblemente buscarán reorientarlo de cara al año 2019. Para hacerlo, Durán pedirá consejo a alguna consultoría experimentada, para saber si el problema puede estar, por ejemplo, en la concepción de un espacio de coworking y si resultaría aconsejable, por ejemplo, habilitar boxes individuales.

Por otra parte, también en materia de apoyo al sector empresarial, Durán señaló que el hecho de que este año no hayan sobrado más de 1.000 euros de los 24.000 euros consignados para ayudas al emprendimiento -cuando con anterioridad sobraban 5.000 de 30.000 euros- le lleva a considerar que para el año próximo habría que mantener o subir la partida global reservada a tal fin.