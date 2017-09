El Concello de Lalín publicará un libro de recetas por el 50 aniversario de la Feira do Cocido

El Concello de Lalín editará un libro de recetas basadas en el plato más representativo de su gastronomía con motivo de la 50 edición de la Feira do Cocido. Así lo avanzó ayer el concejal de Turismo, Francisco Vilariño, que destacó que esta es una más de las múltiples iniciativas novedosas en las que está trabajando el grupo de gobierno para incluir en el Mes do Cocido y en los actos de un evento que en 2018 alcanza el medio siglo de vida.

El recetario está siendo confeccionado en colaboración con los restauradores locales y de la Escola de Turismo e Hostelería Belarmino Fernández de Sober. En total son 13 los cocineros lalinense los que realizarán sus aportaciones para dar contenido a una publicación que será dirigida por los profesores de la antes citada escuela de hostelería, Diego López y Santiago Martínez. El responsable municipal de Turismo quiso agradecerle a estos profesionales su "magnífico y desinteresado trabajo, que hará posible impulsar una publicación atractiva y diferente, que perdurará en el tiempo como homenaje a la 50 edición de la feria".

La publicación recogerá medio centenar de propuestas gastronómica del Cocido de Lalín como base principal, estructurándose bajo la filosofía 50 feiras, 50 receitas. Vilariño explicó que el volumen nace con la idea de obtener una distribución masiva y por eso el Concello realizará una amplia tirada que alcanzará los 25.000 ejemplares. El recetario está previsto que vea la luz coincidiendo con el Mes do Cocido y para su lanzamiento se prepara una presentación oficial en la que tomarán parte los hosteleros que colaboraron en la publicación, con los que el concejal ya mantuvo numerosos encuentros para ir perfilando los distintos detalles, así como los contenidos que formarán parte del libro. Los restaurantes colaboradores son: La Molinera, Cabanas, Currás, A Estación, Villanueva, Pontiñas, 4 Camiños, Casa do Patrón, Polo, Kubos, Las Palmeras, Onde Antonio y San Martín.

En palabras de Vilariño, la publicación tendrá un aspecto muy cuidado en cuanto a maquetación y diseño y "será de mucha calidad tanto en el aspecto físico como gráfico y, por supuesto, en lo que a contenidos se refiere". Aseguró que esta iniciativa se pone en marcha "con la máxima ilusión y la intención de que sirva para seguir impulsando" el plato más singular del municipio y su fiesta más destacada.

Al margen de la propuesta dada a conocer ayer, el grupo de gobierno lalinense destaca el trabajo realizado durante los últimos meses para preparar la L Feira do Cocido, "conscientes de la gran responsabilidad y esfuerzo que implica la celebración de un evento que el próximo año cumple medio siglo". Francisco Vilariño aprovechó para manifestar que el ejecutivo municipal "como ya demostró en anteriores ocasiones, sabrá estar a la altura de las circunstancias y poner en marcha un programa de actividades que estamos convencidos de que resultará inolvidable, tal y como exige esta conmemoración tal señalada". En este sentido subraya que el Concello "no va a escatima esfuerzos para hacer de la edición número 50 de la Feira do Cocido como una edición histórica y de la que el pueblo de Lalín, sin duda, se va a sentir orgulloso".