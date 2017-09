La AED cifra en más de 20.000 euros las ventas de la Feria de Oportunidades de Lalín

La Asociación de Empresarios de Deza (AED) se suma a la opinión de vecinos y comerciantes y muestra su satisfacción por el éxito de la I Feria de Oportunidades. El colectivo lalinense hace balance después del mercado de este fin de semana y asegura que en los días en los que se desarrolló el volumen de ventas superó los 20.000 euros. Sin duda, una cifra muy positiva para los 22 negocios que decidieron participar en esta iniciativa organizada por la AED y el Centro Comercial Aberto (CCA).

Según los datos que recoge la AED, durante el fin de semana se realizaron más de 2.000 transacciones y con un volumen de negocio de 10 euros de media por transacción, de ahí que la asociación destaque que se superase los 20.000 euros en ventas. Asimismo, según la información, el número de transacciones corresponde a una media de 100 por cada negocio. También indican que durante el mercado hubo clientes de los seis concello de la comarcar de Deza y de otros puntos limítrofes.

Por su parte, el presidente de la AED, Antonio Lamas, como no podía ser de otra manera, también destacó la "buena iniciativa". Lamas explicó que llevaban "bastante tiempo barajando si hacer o no, poniendo encima de las mesa la decisión puesto que eran unos costes elevados y había que ser prudente". Además, destaca que no fuese cofinanciada por los socios y el colectivo para que "todos se animaran probar y que ellos mismos vieran el resultados", por lo que fue la asociación la que se hizo cargo de los costes. Lamas dice sentirse muy satisfecho por la "gran afluencia de gente que hubo los dos días", pero reconoce que "ahora toca hacer recuento y valorar las posibilidades que tenemos". Según indica el presidente "solo una tienda tuvo más de 3.000 euros en ventas y eso refleja la actividad que hubo".

Viendo la opinión de comerciantes y vecinos Lamas indica que "vamos a trabajar para que pueda a volver a repetirse", así como apunta que se abrirá el debate sobre las fechas, como también el formato y los espacios, con la posibilidad de celebrarla en la Feira do Cocido. Si esto es así, puede ser la manera de que el comercio local pueda sentirse beneficiado por la afluencia de gente que atrae la festividad, y puede terminar con la diatriba de si abrir o no el domingo de la Feira do Cocido. Lamas llama a todos los negocios a sumarse a esta actividad en futuras ediciones, así como a involucrarse en las actividades de la AED.