El PP de Silleda echa en falta trabajos de mantenimiento del Concello en los colegios

Después de la ronda de visitas realizadas por los miembros del Partido Popular de Silleda los centros de infantil y primaria del municipio para comprobar los trabajos de mantenimiento realizados por el Concello, desde esta formación consideran que desde el grupo de gobierno no se está cumpliendo con sus obligaciones. Los populares lamentan la falta de mantenimiento de los centros de educación llevada a cabo por los grupos de gobierno durante los meses de verano.

Por esta misma razón consideran que los pequeños no se encontrarán con unas instalaciones en perfectas condiciones para llevar a cabo su actividad lectiva. Desde el PP entienden que el ejecutivo "viene descuidando sistemáticamente sus obligaciones, así por ejemplo los niños del CEIP de Silleda tendrán que comenzar las clases sin que desde el Concello se haya llevado a cabo las tareas de limpieza básicas, como es la limpieza de cristales que permanecen lleno de polvo y con telas de arañas". Asimismo, indican que "no puede ser que desde el grupo de gobierno se escatime en los gastos de limpieza, lo que hace que por ejemplo en el CEIP Ramón de Valenzuela de A Bandeira, que polo personal contratado no se pueda llevar a cabo la limpieza en condiciones de las aulas y aseos". Por esta razón manifiestan que el gobierno "muestra año tras año una falta de sensibilidad inaceptable con los más pequeños al incumplir sus obligaciones para que los niños tengan un entorno adecuado para desarrollar sus actividades educativas".