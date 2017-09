Un mercadillo que ya busca su consolidación

La I Feira de Oportunidades es todo un éxito. Así lo confirman los vecinos de Lalín, que muestran su satisfacción por la iniciativa, y los propios comerciantes, que demandan que la propuesta se consolide en el tiempo y que pueda tener lugar más veces al año; concretamente en fechas señaladas como podría ser la Feira do Cocido donde la localidad recibe una gran cantidad de visitantes. Sin duda alguna, muchos fueron los que este fin de semana pasaron por la calle Joaquín Loriga para echar un vistazo a las ofertas que el comercio local tenía en su primera feria de oportunidades. Además, en el día de ayer, se sumó la feria Se é de Lalín é bo de la que forman parte una decena de productos locales.

Un total de 25 establecimientos pertenecientes a once subsectores distintos se colocaron por toda la rúa Joaquín Loriga en jaimas de 25 metros cuadrados que fueron compartidas por dos comercios cada uno. Los negocios aprovecharon el fin de temporada para dar salida a su stock con unos precios económicos, algo que convenció a la clientela, puesto que durante el fin de semana los comerciantes realizaron numerosas ventas, de ahí que avalen la iniciativa e instan a que se consolide en el tiempo sumándose más negocios de la localidad.

En definitiva, parece ser que la propuesta impulsada por la Asociación de Empresarios de Deza (AED) y el Centro Comercial Abierto (CCA) de Lalín, ha tenido una gran acogida. Esther Camiño, propietaria do negocio Esther Cortés Centro Óptico de Lalín, considera que "es una buena incitativa donde los comercios podemos liquidar un poco los productos que nos queda en la tienda". Explica que "es la primera vez que se hace, no es innovador la idea porque se hace en otros lugares y por parte de la gente sí que hay una buena acogida". Con la idea de Esher coinciden Susi y Ana, que regentan la tienda de ropa Esprit. En este sentido, consideran que "es una buena propuesta, una manera para darse a conocer, para poder hacer clientela y además sacar stock". Entiende que es buena fecha a final de campaña, pero creen que "sería muy interesante que se pudiera hacer en la Feira do Cocido porque no habría que atraer gente, porque ya la hay y es lo que se necesita". Por su parte, José Luis Senra González de Calzados Senra, reconoce que "estábamos un poco todos en la duda si podía ser un éxito o un fracaso, y de momento ha sido estupendo", también cree que "no estaría mal hacer un par de ellas por año, una a final de temporada de invierno y otra a final de temporada de verano".

Pero no solo los comerciantes han terminado contentos de esta I Feria de Oportunidades. Los clientes también piensan que la propuesta puede ser beneficiosa para apoyar el comercio local y que debe repetirse en más ocasiones como ocurre en otros lugares. Yolanda Ogando, vecina de Lalín, cree que "para ser la primera está muy bien, considero que es una buena idea, es algo distinto que mueve mucho el comercio local y espero que tenga mucho éxito para futuros años". Alaba también la ubicación del mercado "al tener los stands, al ser domingo y al ser la calle peatonal la gente es por donde se mueve", aunque indica que "lo ideal sería que más negocios se sumaran a la iniciativa para ampliar la feria por más calles". Al igual que Yolanda Ogando, Jaime Pereiro, también considera que "es una buena iniciativa, y al ser fin de semana hay más gente, yo por ejemplo es el único momento que tengo para poder venir a comprar", la idea le gusta para que continúe porque "además de pasear y pasar un poco el tiempo siempre tienes la opción de comprar algo", dice.

Aún así, en el mercadillo de ayer no solo se vio gente del municipio, también gente de otros puntos también pudieron disfrutar de este mercado, tal y como por ejemplo Eva María Lozano de Ponferrada. Esta ponferradina ve con buenos ojos esta idea: "Los precios están muy bien, es una idea estupenda que también se hace en Ponferrada", además Eva María, que ya ha visto este tipo de mercados cree que "estoy segura de que para el año que viene esta feria crecerá más".





