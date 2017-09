Evacúan en helicóptero a un vecino de Cora víctima de una picadura de avispa

Un vecino de la parroquia estradense de Cora, de iniciales M.R.A., de 79 años, fue trasladado pasado el mediodía de ayer en un helicóptero Hospital Clínico de Santiago, víctima de una picadura de avispa. El hombre viajaba de copiloto en el coche que conducía su hija por la carretera PO-841 que une A Estrada y Santiago, a la altura de Santa Cristina de Vea, cuando el insecto entró por la ventanilla y lo picó, entre la garganta y el pecho.

"No sé si era avispa asiática o no, solo me dio tiempo a ver que era grande y amarilla", explicó a FARO la hija a primera hora de la tarde, cuando aún acompañaba a su padre en el servicio de Observación del centro hospitalario, donde esperaba a ser dado de alta. En cuestión de minutos tras la picadura, el septuagenario empezó a detectar pérdida de visión y a sufrir dificultades para respirar. Su familia lo llevó al centro médico local, donde llegó con las manos dormidas y con dificultades en el habla. Su hija asegura que fueron los mismos síntomas que sufrió hace años tras otra picadura de avispa.