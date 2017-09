Cruz critica a Salvemos Catasós por no defender al roble de O Carrio

El concejal no adscrito, Juan José Cruz, critica a la Plataforma Salvemos Catasós por no defender al roble del Val de O Carrio. Asimismo, denuncian que "nunca hicisteis una declaración pública criticando el mal proceder del gobierno de Lalín. Ya no sois tan reivindicativos como antes. Quizás tenéis una finalidad más política que ecológica, no lo sé, pero lo dais a entender", dice,