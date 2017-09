La primera Feira de Oportunidades de Lalín arranca con un notable volumen de ventas

Aunque la mañana comenzó con lluvias, la apertura de la primera Feira de Oportunidades de Lalín, organizada por la Asociación de Empresarios de Deza (AED) atrajo a numeroso público y la veintena de puestos cerró esta primera de las dos jornadas del mercado con un balance positivo de ventas. Al tratarse de la primera experiencia de este tipo, la organización cedió sin coste las carpas a los establecimientos participantes con el objetivo, en palabras del presidente de la patronal, Antonio Lamas, animar a un sector que en el municipio cuenta con más de un centenar de establecimientos, a sumarse en el futuro.

El alcalde de Lalín, Rafael Cuiña, y Lamas fueron los encargados de inaugurar una feria que ofrece al público una amplia variedad de productos, aunque con predominio del sector textil, pero también negocios de complementos o incluso suministros industriales. Las carpas fueron instaladas a lo largo de la calle Joaquín Loriga, cortada al tráfico desde anteayer por la mañana, y cada una de ellas está compartida por dos comercios. Para facilitar las compras a vecinos y foráneos, el horario establecido tanto ayer como en la jornada de hoy es ininterrumpido entre las 11.00 y las 20.00 horas. Los clientes pueden encontrar productos rebajados y oportunidades con grandes descuentos: desde prendas por 5 euros o calzado a precios muy asequibles, a todo tipo de complementos.

Durante el recorrido por la feria Antonio Lamas destacó la apuesta de patronal y Centro Comercial Aberto (CCA) por impulsar iniciativas en favor de este sector, recordando además que en este caso es la AED en solitario, con ayudas de Xunta, Concello y Diputación, la que asume los costes de la organización de esta cita. Señaló que las carpas fueron cedidas sin coste "porque si no a lo mejor no daban el paso de participar" y destacó que si bien cada minicarpa es compartida por dos comercios, esta decisión se tomó por cuestiones de índole presupuestario. Agradeció la colaboración del Concello y la "respuesta" de todos los miembros del gobierno cuando la patronal llama a su puerta para la organización de algún tipo de evento. Cuiña, por su parte, aprovechó para "felicitar de corazón" a la AED y a la directiva de Antonio Lamas por asumir la complicada tarea de promover iniciativas de las que se beneficia el conjunto de los lalinenses, además de citar el esfuerzo que hace el Concello por aportar recursos económicos para estas propuestas. "Lo hacemos con mucho gusto y no es ningún favor; favor hace la AED al pueblo de Lalín".

En presencia de directivos de la patronal dezana como David Campos o Karen Fernández, el regidor habló del proceso de humanización que recomienda el estudio de comercio y avanzó que además de las obras del próximo año en Principal y Loriga, también se actuará en las calles D y González Taboada. Cuiña aprovechó para animar al recién nombrado edil de Comercio, José Manuel Fernández, a trabajar por el sector como lo había hecho su antecesora, Katia Procino. En esta visita también participaron los concejales del grupo de gobierno Nicolás González Taboada, Miguel Medela y Francisco Vilariño.