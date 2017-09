Posibilidad de otro mercado para el verano

El resultado de esta primera feria de productos de oportunidad se conocerá en breve, pero la intención del CCA es que pueda consolidarse y en futuras ediciones concentrar a un mayor número de puestos. Lamas dijo que si el resultado no es el esperado no será un revés, "porque no yerra el que no hace cosas". De todos modos no se descarta ya celebrar una feria de semejantes características de cara al verano, previsiblemente en el mes de agosto.

Los establecimientos participantes son los siguientes: Calzados Atly, Calzados Senra, Zapatería La Tentazione, Moca, Colorín Colorado, Lencería Lilas, Serea, Ninfa, Dalvi, Colchonería Soños do Deza, C&C Young Trend, Carola Moda, Castaño, Dandara, El Vestidor de Chloé, Escalena, Esprit, G, G-Básico, It's Only, It's Man Only & Sons, Montoto, Esther Cortés Centro Óptico, Multiópticas Lalín y Caprichos. En consecuencia los clientes pueden comprar este fin de semana en este mercado productos de belleza, calzado, complementos, moda -incluida la infantil-, lencería, ropa de hogar, librería, muebles y decoración, óptica y juguetería