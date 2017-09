Reformas en los centros para el período escolar

Los colegios aprovechan los meses de verano para realizar reformas en los recintos. Es el mejor período ya que no disponen de alumnos. En Deza se realizaron reformas en diversos centros. Destacan el de Rodeiro, donde se pintó el muro, por fuera y por dentro, que rodea el colegio. En el de Silleda se pintaron aulas, se acondicionó el comedor y el patio, estas son algunas de las reformas más salientables. En el colegio de Cercio, en la época de verano se realizaron reformas en la iluminaria, durante el verano no realizaron ninguna más. El centro de Piloño tiene pendiente realizar algunos cambios y, según informan, esperarán a las vacaciones de Navidad para hacer las reformas necesarias y no entorpecer las clases. Aún así, se están haciendo labores de saneamiento y reparaciones en las filtraciones de agua al recinto del polideportivo.

El centro que más sufrió cambios es el de A Nosa Señora da Piedade de Vila de Cruces. En esta semana, se finalizaron los trabajos que abarcaron: recambio de alambrada en el campo de fútbol y la reparación en la cocina por pérdida de olores. Quedó pendiente hacer la reposición de los canalones y tuberías del edificio; ambas obras no se pudieron realizar por falta de presupuesto en el Concello, por eso está pendiente que la Consellería de Educación facilite una partida para estas actuaciones.

Los centros de Tabeirós-Terra de Montes, también sufrieron algunas reformas para el inicio del nuevo curso. El centro de O Foxo, en A Estrada, renovó la hierba del jardín. A finales del pasado curso se cambió el motor del depósito de agua. El de Nuestra Señora de Lourdes realizó actuaciones en el patio y ahora disponen de un cuarto de baño, además de renovar elementos en los juegos infantiles y realizar cambios en las instalaciones deportivas. También cuentan con impresoras 3D. En el de Nuestra Señora de As Dores, arreglaron el salón de actos, almacén y gimnasio. Los otros dos de Forcarei, también recibieron actuaciones de mantenimiento.