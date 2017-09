Limpieza de la "selva" de la Rúa da Cultura

BNG y PSOE demandaron mejoras en la estética y seguridad vial de la Rúa da Cultura. Los socialistas piden al gobierno que ejecute el plan de iluminación comprometido. "No solo no se hizo sino que hay once focos que no funcionan y, además, la mitad están apagados por ahorro energético", en una zona muy frecuentada por deportistas y estudiantes. Por su parte, los nacionalistas denuncian que la calle "es una selva", pues la maleza invade las aceras. Urgen al gobierno una actuación en vista del inicio del curso y de la celebración de la Feira do Moble.