El gobierno aprueba el crédito para la Edusi entre críticas por el elevado endeudamiento

A Estrada dispondrá de un crédito de 845.000 euros para financiar la estrategia de la Edusi. Con la abstención de los tres grupos de la oposición y los únicos votos favorables de los ediles del gobierno, la medida fue aprobada en el pleno del pasado jueves, entre críticas del PSOE, BNG y Móvete por el endeudamiento que, a su juicio, acarrea.

El alcalde, José López Campos, defendió ayer que se trata de "una decisión incuestionable desde el punto de vista económico, impecable" por cuanto permite "blindar al cien por cien" la financiación de la Edusi, dejando "garantizada su ejecución hasta el año 2020. De otro modo, precisó que imprevistos futuros como la no aprobación del presupuesto en plazo o el cambio de alguna normativa que restrinja la situación financiera de las administraciones locales "podría derivar en que el Concello no tuviese capacidad el año que viene o en sucesivos para ejecutar la parte que le corresponde y habría la posibilidad de perder seis millones de euros de inversión", precisó.

"Este gobierno, en vez de ser miope y cortoplacista, tiene amplitud de miras y sacrifica ese dinero, que podría utilizar ahora o el año que viene pensando exclusivamente en rentabilidad política a corto plazo". Respecto a las críticas de la oposición, López Campos defendió la "altísima solvencia económica" del Concello. "Es mentira que aumente el endeudamiento. Estamos amortizando un crédito de 890.000 euros y disponiendo de otro de 845.000 euros, con lo que nivel de endeudamiento está en el 26%, cuando podríamos estar en el 75%", aseguró, cifrando en "en torno a tres millones de euros" de endeudamiento cuando "podríamos alcanzar los diez millones que nos permitiría la ley", argumentó.

La oposición coincide en requerir al gobierno que presente los proyectos que pretende financiar a través de la Edusi. "No compartimos la petición del crédito", señala la portavoz del PSOE, Belén Louzao. Su formación entiende que la Edusi podría irse financiando "año a año". Su homólogo del BNG, Xosé Magariños, recalca que "lo importante es saber qué proyectos quiere hacer el gobierno con la Edusi y considera que "no es la mejor manera recurrir a un crédito porque genera gastos". Por parte de Móvete, Mar Blanco, advierte de que el expediente de crédito "cuenta con informe desfavorable de Intervención", al entender que "pone en peligro el principio de estabilidad presupuestaria" requerido por ley. Dice también que señala la "necesidad de elaborar un plan económico-financiero.

Otro de los asuntos abordados en el pleno fue la dación de cuenta de la Conta Xeral de 2016. El alcalde destaca que en 2016 el Concello gestionó cinco millones de euros más de los presupuestados -de 12,6 millones pasó a 17,8- gracias a gestión de fondos de otras administraciones. Destaca que los 700.000 euros de inversión contemplados ascendieron a 5 millones de euros y que se cerró el ejercicio con más de 1,1 millones de remanentes de Tesorería positivos. El PSOE rebaja el optimismo y asegura que más del 60% del porcentaje de partidas "no se ejecutaron" y que el grado de cumplimiento total del presupuesto "no pasa del 80%. El BNG alerta del aumento del gasto corriente y no de los ingresos, lo que lleva "como consecuencia una menor capacidad de inversión", explica. Móvete alude a las advertencias de Intervención sobre la necesidad de elaborar el inventario del patrimonio de bienes del Concello y sobre el "limbo legal" de la Fundación Cultural.