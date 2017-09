Arde de madrugada una casa utilizada como bodega y almacén en Paradela

Las llamas calcinaron la estructura interior del inmueble y el tejado. La casa está situada junto al puente de piedra de As Covas. // Bernabé/Luismy

Las llamas calcinaron la estructura interior del inmueble y el tejado. La casa está situada junto al puente de piedra de As Covas. // Bernabé/Luismy

"Estábamos en casa y escuchamos unos chasquidos. Cuando salimos ya vimos las llamas por el tejado". Así relata Marina Gamallo cómo descubrió el incendio que, en la madrugada de ayer, calcinó una casa de su propiedad utilizada como bodega y lugar de almacenamiento de herramientas y enseres y que está situada a pocos metros del domicilio familiar. Se trata de una antigua casa de piedra con estructura interior de madera perteneciente al lugar de As Covas, en la parroquia estradense de Paradela.

Fue un particular el que dio la voz de alerta al Centro Integrado de Atención ás Emerxencias de Galicia (CIAE) 112. Cuando los efectivos de Emerxencias A Estrada llegaron al lugar, poco antes de la una y media de la madrugada, gran parte del techo de la vivienda ya estaba derrumbado y el interior del inmueble, prácticamente ardido en su totalidad, por lo que se sospecha que el fuego pudo haberse originado tiempo antes y, al estar la casa cerrada, nadie se percató de las llamas hasta que estas ya estaban muy avanzadas.

Horas antes, por la tarde, los propietarios habían estado guardando vino para consumo propio en la bodega. "Pienso que debió de ser un cortocircuito, pero no lo sé", comenta Gamallo, que lamenta los daños sufridos en la vivienda y las complicaciones que ahora tendrá para su rehabilitación, al tratarse de un inmueble del 1800 que requiere el visto bueno de Patrimonio. Según señala la dueña, el incendio calcinó madera y también una máquina de agua a presión que guardaba en su interior. No obstante, las llamas no afectaron a la bodega, por lo que el vino pudo salvarse, ni tampoco a otra zona utilizada como gallinero.

En la extinción participaron también los bomberos del Parque Intercomarcal de Silleda. Además, se personaron dos patrullas de la Guardia Civil. El incendio se dio por extinguido a las tres de la madrugada, aunque Emerxencias A Estrada continuó trabajando en el inmueble hasta las cuatro y veinte para asegurarse de que las llamas no se reavivasen. Al mediodía de ayer aún salía humo de la casa.

La carretera situada junto a la vivienda, a la altura del puente de piedra de As Covas, quedó cortada al tráfico desde las dos menos cuarto hasta las cuatro menos cuarto de la madrugada.