La Xunta concede ayudas a catorce asociaciones de mujeres de Deza y Tabeirós-Montes

La Secretaría Xeral de Igualdade concede ayudas para fomentar el asociacionismo y la participación de las mujeres. Hay dos líneas: Consolidación del movimiento asociativo, destinada a compensar gastos corrientes que rigen el funcionamiento de las asociaciones; y promoción de actuaciones y actividades de igualdad. Catorce colectivos de Deza y Tabeirós-Terra de Montes recibieron las subvenciones para actividades que desarrollan este año.

Los colectivos que recibieron ayudas en la línea uno son la Asociación de Mulleres do Municipio de Silleda (2.170 euros) y las de mujeres rurales Amas de Casa de Arnois (1.925), Camanzo (2.145), Loño (2.100), Sabrexo (2.040), Os Muíños de Curantes (2.010), A Bugineiras de Nigoi (1.968), Tabeirós (2.035), Fervenza do Castelo (1.965) y Lagartóns (1.810). En cuanto a la línea dos, las beneficiadas son: O Agarimo do Deza (1.180 euros), Mulleres Rurais de Codeseda (1.665), Sta. Clara de Ancorados (1.625) y Santa Cruz de Piloño (1.550).