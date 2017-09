López achaca el enésimo retraso en la obra de la Zona dos Viños a las rebajas técnicas

"La empresa hizo una baja importante y ahora no le encajan los números". Esa es la explicación al enésimo retraso que sufre el inicio de la obra de humanización de la Zona dos Viños de A Estrada, según admitió ayer el alcalde, José López Campos. Al parecer, el principal escollo está en las cuestiones técnicas referidas al sistema de iluminación que contempla el proyecto, cuyos materiales, tal y como apunta el regidor, Desmaco S.L.U., la firma adjudicataria, todavía no ha encargado, por lo que el comienzo de los trabajos todavía está lejos de ser una realidad.

Para intentar resolver el problema y encajar la obra en el precio en el que finalmente se adjudicó, la dirección de obra -es decir, la Xunta de Galicia- y la empresa tienen previsto reunirse el próximo martes, día 12. El alcalde lamentó ayer que "llevan más de un mes intentando resolverlo, pero no son capaces de arreglarlo" y, mientras, la Zona dos Viños sigue esperando, un año después de la firma del convenio entre la administración autonómica y el Concello para la financiación de la obra. "El problema es de materiales, porque mientras que no resuelvan qué tipo de material utilizar no pueden encargarlo ni hacer nada", precisa López Campos.

"Ya le hemos trasladado a la Xunta nuestro malestar por la situación. No es que sea responsabilidad suya, porque, evidentemente, la empresa está intentando demorar el tema para que haya una negociación, pero está claro que hay una serie de materiales, de calidades que hay que mantener en la obra", explica el regidor. Este asegura que al Concello le "da igual que los elementos que se cambien sean similares a los que están en el proyecto, pero lo que no vamos a hacer es desvirtuar el proyecto totalmente; hay que ajustarse al que hay", defiende.

López Campos apela a la responsabilidad de la firma, en la medida en que realizó la licitación de los trabajos que consideró oportuna. "Independientemente de que se puedan hacer cambios, y la dirección de obra tiene que valorarlos, desde el Concello no tenemos nada que hacer porque ni la adjudicamos ni tenemos la dirección de obra", dice. En todo caso, sí admite que "le dijimos a la Xunta que tuviesen cierta flexibilidad, porque a nosotros lo que nos interesa es arrancar la obra, pero sin desvirtuar la filosofía del proyecto", afirma.

El regidor confía en que en la reunión del próximo martes las partes puedan "resolver esas diferencias" y los trabajos de humanización puedan comenzar.

La adjudicación de la obra se formalizó el pasado mes de marzo. Al proceso habían concurrido 41 empresas. El precio de licitación inicial era de 121.740 euros, cantidad que la adjudicataria rebajó a 102.952,09 euros. Ofreció también una reducción del plazo de ejecución, de 60 días, comprometiéndose a hacerla en 30.

Adecentamientos particulares

Algunos propietarios de parcelas e inmuebles en la Zona dos Viños atendieron ya al requerimiento del Concello para adecentar estéticamente los solares, haciendo limpieza de maleza e intervenciones en las fachadas y portales. A los que todavía no lo han hecho, el gobierno local les pedirá su colaboración una vez se inicien las obras.