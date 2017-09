Los lalinenses podrán opinar mediante voto en urna acerca de los usos de las viejas piscinas

El Concello de Lalín prosigue con su proceso participativo habilitado para pulsar la opinión de los ciudadanos acerca de la reutilización del complejo de las antiguas piscinas climatizadas. A comienzos de julio se presentaban las conclusiones del trabajo de campo realizado por la consultora Tysgal, que realizó 501 consultas en sus reuniones con agentes sociales o centros educativos. De la misma se extraían, como más valoradas, cinco alternativas que ahora se someterán a una nueva consulta para encaminar ya la propuesta con más apoyos entre los lalinenses.

Para ello, el gobierno municipal decidió habilitar el sistema de voto en urna y las opiniones podrán depositarse mañana por la mañana en la Praza da Igrexa y desde el lunes y por 15 días, en el consistorio. Las urnas estarán acompañadas de paneles informativos sobre las cinco alternativas finalistas. Para votar es preciso ser mayor de 16 años y se recurrió a la vía del sufragio personal porque las votaciones en el portal de transparencia municipal podrían desvirtuarse al ser incapaz el Concello de verificarlas.

El concejal de Urbanismo, Nicolás González Casares, y José Taboada, de la empresa Tysgal, explicaron ayer que los paneles que se colocarán en los espacios públicos pretenden ilustrar a los ciudadanos sobre detalles relevantes de cada propuesta como su financiación, rentabilidad social u otros detalles. "Para votar, la gente debe estar informada, tener un criterio claro y una visión global", destacó Taboada, mientras que Casares recordó que para este proyecto está prevista una inversión de en torno a 300.000 euros y si es posible que la nueva infraestructura se pueda acometer para el próximo año.

La ampliación de las piscinas abiertas para crear un complejo semejante al existente en la localidad lucense de Antas de Ulla fue, con el 27% de los votos, la opción ganadora en las encuestas. Pero esta alternativa, aunque sin descartarse totalmente, es precisamente la que tiene un encaje más complicado una vez que solo la retirada de la cubierta de la infraestructura actual tendría un coste de unos 600.000 euros. Si a este montante sumamos otros trabajos necesarios para poner en marcha esta zona de baño al aire libre, el proyecto rebasaría con creces el millón de euros. En una situación semejante se encuentra la propuesta de habilitar n el edificio, de nuevo, unas piscinas climatizadas. Su coste también se dispararía al ser preciso un nuevo equipamiento, pues el antiguo está muy deteriorado. Una alternativa que sí encajaría es la de crear una zona de juegos polivalente. Casares matizó que una de las obras que más presupuesto absorbe es el relleno del viejo vaso de baño.

A | Piscina abierta. En el trabajo infográfico realizado por la empresa se destaca que esta propuesta consistiría en dejar el vaso grande como zona de baño abierta y en el resto del inmueble irían elemento de juego acuáticos. Se incide en que supera el presupuesto asignado y que existen alternativas en el municipio. Los aspectos positivos son que su mantenimiento se ceñiría al verano y que mejoraría este tipo de servicios públicos. Entre las debilidades se destaca el alto coste de la obra, que su uso solo se limitaría a la época estival, que hay alternativas en el municipio y en la comarca o los problemas existentes en la zona del vaso principal.

b | Edificio polivalente. Si las piscinas abiertas tuvieron el apoyo del 27% de los encuestados, esta alcanzó el 12. Se valora que el servicio podría ser aprovechado por todos los públicos al acoger actividades culturales, deportivas o sociales, con aulas para asociaciones o clubs, además de áreas para la realización de talleres. Se resalta entre sus fortalezas que cubriría la demanda de las asociaciones locales, que no existe ninguna infraestructura semejante en Lalín, un mantenimiento sostenible o que sería complementario con el uso exterior. Dentro de la parte negativa figuran las dificultades para gestionar un espacio con usos tan diversos.

c | Zona de ocio y juegos. El proyecto de creación de una zona lúdica para niños (620 m2) y de adolescentes, de unos 300 metros, fue apoyado por el 11,8% de los encuestados aunque esta alternativa no beneficiaría al conjunto de la población. Entre sus fortalezas están su coste de mantenimiento sostenible, que cubriría los déficits de la Casa da Xuventude, su localización estratégica, cerca de tres centros educativos. Sus debilidades son que non es para todos los ciudadanos o que existen alternativas.

d | Piscina climatizada. La obra calcaría prácticamente al servicio existente hasta que se cerró para construir la nueva piscina del Lalín Arena. La demanda social de esta propuesta quedó en el 8% y en la parte positiva se menciona que se pueden realizar competiciones, que incrementaría las plazas de natación para los niños y mejoraría los servicios de la piscina abierta. Como negativo está su elevado presupuesto, alto coste de mantenimiento para los potenciales usuarios -ya existe una piscina climatizada en el multiusos con otros servicios a mayores- o las dificultades con el actual vaso grande o la ventilación.

e | Zona multideportiva. Consistiría en un espacio para la práctica de deportes minoritarios, además de habilitar locales para los clubs. La empresa concluye en su informe que como aspectos a tener en cuenta está la diversificación de la oferta deportiva, poder incluir actividades lúdicas o su bajo coste de mantenimiento. Como debilidades se menciona que sería de uso predominante de la población joven o que ya existen alternativas en infraestructuras semejantes. Esta propuesta fue apoyada por el 6,8% de los encuestados.