Una decena de agrupaciones amenizan los cinco días de los festejos de As Dores

La comisión de fiestas de As Dores continúa trabajando para sacar el cartel completo de las fiestas, elaborado por Sé Senande. En la jornada de ayer presentaron las agrupaciones que amenizarán las verbenas. Todos los miembros continúan con las solicitudes de permisos para poder cerrar más actividades y establecer las ubicaciones de las actuaciones. Además, en cuanto al petitorio, recalcan que no se trata de que la gente ponga poca cantidad, "los que colaboran hacen buenas aportaciones, el problema está en que muchos vecinos no participaron aún", comenta Carlota Iglesias, del Restaurante Cabanas, presidenta de la comisión.

En la jornada de ayer, volvieron a recurrir al Concello para solicitar más ayuda, "pero se niega a darnos más dinero y es poca la cantidad que nos facilita", aclara. Por lo que se quejan de esa falta de presupuesto que impidió, entre otras cosas, organizar el concierto que tenían pensado para el sábado. "Barajamos la posibilidad de traer a Barón Rojo, pero nos fue imposible por falta de dinero, tanto por la colaboración vecinal como por parte del concello", explica. El petitorio por las casas está finalizado, pero los vecinos todavía pueden hacer aportaciones en la cuenta de Abanca ES74 2080 5041 1430 4001 1993. Sin embargo, sí se muestran satisfechos con las colaboraciones que realizan las diferentes empresas. "Fueron muchas las que hicieron sus aportaciones, además no se quejaron de las tasas que pusimos e incluso algunas, la superaron", alude.

La verbena del primer día, viernes 22, estará amenizada por el grupo La Última Legión, que es de León y canta Pop & Rock de los años 80 y 90. También estará Así Sí, Tributo ACDC. Al día siguiente, la fiesta nocturna estará amenizada por las orquestas Fania Blanco Show y América SL.

El domingo, día grande de As Dores, la misa estará oficiada por el cardenal Rouco Varela, invitado por el párroco Marcos Torres y por el obispo de Lugo, Alfonso Carrasco. Habrá la actuación de la Banda Militar de la Escola Naval de Marín. Por la noche será el turno de las orquestas Cinema y New York. Además, se llevarán a cabo los fuegos artificiales. "La única novedad es que este año cambiamos de pirotecnia, que creemos que va a ser más acertado", explica Carlota Iglesias.

Para el lunes, día 25, tienen pensadas múltiples actividades para los más pequeños. Por la noche, la verbena estará a cargo de las orquestas Panorama y Gran Parada. El último día de las fiestas, martes 26, actuarán las orquestas París de Noia y Costa Oeste.

Pendientes de charangas

Para todos los días tienen pensado organizar diferentes actividades para los más pequeños, desde juegos hasta talleres. "Estamos viendo la posibilidad de traer charangas, grupos musicales y más cosas para las tardes, pero tenemos el mismo problema, la falta de dinero", comenta la presidenta. Así que, a la espera de que suban las aportaciones, el cartel definitivo se conocerá las próximas semanas.