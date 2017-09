24 corales cantarán el domingo en Rodeiro en su romería gallega

Un auténtico espectáculo a cientos de voces será lo que podrá escucharse este domingo en Rodeiro, donde se celebrará la XIV Romaría Coral Galega, organizada en colaboración del Concello, la Xunta y la Federación Coral Galega (Fecoga). 25 corales de toda Galicia unirán sus voces a capella. En la presentación del evento participaron el alcalde, Luis López Diéguez; la concejala de Cultura, Cati Somoza; el presidente de Fecoga, Antonio Rey Cornide; y Maruja Rey y Manuel Gil, alma máter de la coral local. El evento se llevará a cabo en el Parque do Río, a partir de las 19.00 horas; en caso de lluvia, será trasladado al pabellón municipal.

López subrayó la importancia de que Rodeiro cuente con un espectáculo como este, que suele llevarse a cabo en localidades más grandes, y agradeció a los miembros de la coral anfitriona por impulsarlo. "Que más de 600 personas se acerquen al lugar, para todos aquellos que nunca han estado aquí, supone una forma importante de promoción, además de un reconocimiento por el esfuerzo realizado por la coral", declaró.

Antonio Rey, por su parte, agradeció al Concello el interés por la romería, que se ha celebrado en otros lugares como Lalín, Ourense, Lugo o Carballiño. Además, se encargó de desgranar el programa, que dará comienzo a las 11.30 horas con la llegada de los coros; media hora más tarde habrá una bienvenida oficial en el consistorio, a la que acudirán dos miembros de cada grupo. A las 13.00 horas se celebrará misa en la Casa da Cultura y seguirá una comida en el polideportivo. Ya por la tarde, a las 17.00, se producirá el ensayo general previo al concierto de las 19.00 horas.

Las 24 corales estarán dirigidas por 9 directores, dirigentes en las agrupaciones participantes, y habrá uno por cada pieza a interpretar, y son: Las dezanas Polifónica de Rodeiro (y su directora, Estela Alonso), Coral de Botos, Agolada (con Alejandro Piñeiro); Amigos de Compostela, Ponte Mantible, Polifónica la Salle (Betty Álvarez) y Asubío (Christian Losada), procedentes de Santiago; Perla del Río y Eterna Xuventude, ambas de Fene; Endesa (Olga Vigo), de As Pontes de García Rodríguez; Polifónica, Airiños de Nós y Polifónica de Mera (Santiago Lago), de Oleiros; Polifónica Ecos de Ulla (Marcos Fernández), de Monterroso; Baredo, de Baiona; Alborada de Cabral, en Vigo; Fonte do Souto, de Culleredo; Ansuíña, de Baños de Molgas; Polifónica Val do Avia, de Leiro; Polifónica de Chantada; Polifónica de A Guarda (Mary Silda); y Polifónica de Barro.

Repertorio

Las nueve obras escogidas para el repertorio de la jornada se interpretarán a conjunto, y cada una de ellas será dirigida por uno de los directores. Entre las canciones, habrá cuatro temas pertenecientes a la música popular gallega: Velai vai, Eu caséime por un ano, Eu teño un canciño y A Consuelo foi ó muíño. El resto del repertorio está conformado por las obras: Ay, linda amiga, de autoría anónima; La reina del placer, compuesta por Alain Langré; Siyahamba, canción tradicional zulú; Va pensiero (Nabucco), de G.Verdi; y, por último, el Himno Galego, de Pascual Veiga.