Siete sociedades mercantiles se inscribieron en el mes de agosto

Siete fueron las sociedades mercantiles constituidas en Deza y Tabeirós-Terra de Montes durante el pasado mes, dos menos que en agosto de 2016. No obstante, suponen un considerable repunte con respecto a las dos inscritas en julio pasado. Todas las entidades son sociedades limitadas, como es habitual.

Cuatro nuevas firmas fueron registradas en Tabeirós-Montes, en concreto, tres en A Estrada y una en Forcarei. En el municipio estradense no figuraba ninguna en el mismo mes del año pasado y solo una en julio, mientras que en el forcaricense invertían los términos. Los datos de Cerdedo-Cotobade no figuran en esta comarca, sino en la de Pontevedra y, en todo caso, no se creó ninguna entidad.

Dos de las tres compañías inscritas en Deza lo fueron en Lalín, que no había constatado ninguna en julio, pero había llegado a seis un año atrás. La otra corresponde a Silleda, que tampoco había tenido ninguna el mes anterior y sí dos en agosto de 2016. En Agolada y Dozón no figura ninguna sociedad mercantil nueva en los ocho primeros meses de este año.