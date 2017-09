La oposición de Rodeiro pide un acceso al lugar de Toiriz

El BNG de Rodeiro, apoyado por el PSOE e Independientes, presentará una moción para dar solución a la falta de acceso público en el lugar de Toiriz, en la parroquia de Arnego. Los vecinos llevan solicitando un camino "digno" hacia sus residencias e instrucciones ganaderas. Esta es la primera iniciativa que realizarán todos los firmantes, pero posteriormente presentarán otras actuaciones que tendrán en el caso de no dar solución al problema. Aluden a que el gobierno barajó varias posibilidades y consideró que la más "barata" era la que lleva a la demolición de una vivienda y no entienden como el gobierno no la lleva a cabo, ya que los vecinos están de acuerdo.