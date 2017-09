La comisión de As Dores solicita a las empresas que colaboren con el libro de las fiestas

La comisión de fiestas de As Dores de Lalín continúa trabajando con el petitorio. A menos de un mes para los cinco días de fiestas de la capital dezana, los miembros de la comisión están recibiendo las últimas aportaciones. "Estamos aún con el petitorio, pero todos trabajamos y esto nos lleva mucho tiempo", comenta Carlota Cavanas, presidenta de la comisión. Solicitan que todos los vecinos interesados realicen sus aportaciones para tener buenas fiestas. Por eso, ya que no disponen de todo el tiempo que les gustaría, facilitan el número de cuenta de Abanca: ES74 2080 5041 1430 4001 9913. "Animamos a todos los vecinos que nos ayuden con los festejos", comenta Cavanas.

Por otro lado, desde las redes sociales también animan a las empresas que estén interesadas en aparecer en el libro de las fiestas, solo disponen de dos días para ponerse en contacto, por privado, con los miembros de la comisión. Todo ello se debe a que, desde la agrupación quieren que el cartel de las fiestas y el libro estén listos esta semana, para realizar la presentación oficial y dar a conocer todas las actividades y conciertos que tienen organizados. En cuanto a la actuación del sábado, están pendientes de establecer quien será el o la artista que llenará las calles lalinenses de música. Esta semana se conocerá el nombre, después de reunirse todos los miembros y valorar la cantidad de dinero que disponen para poder llevarlo a cabo. "Si no tenemos las aportaciones, no nos queremos arriesgar a traer algo que no seamos capaces de pagar, por eso pedimos que la colaboración vecinal se realice cuanto antes", solicita Cavanas.