El SLG valora llevar ante la CNMV los bajos precios de la leche en Galicia

El Sindicato Labrego Galego (SLG) estudia la posibilidad de denunciar ante la Comisión Nacional de los Mercados y de la Competencia la situación "anómala" que está a vivir el sector lácteo gallego en el presente año, con los precios estancados o bajando, mientras que no paran de subir en el resto de España y la Unión Europea. El valor de la leche en Galicia se encuentra en los 30 céntimos, mientras que ese mismo precio medio se fija en 31 céntimos en el conjunto de España, y en casi 33 céntimos en las comunidades vecinas como Asturias.

En la Unión Europea, los precios de la leche no paran de ascender, sobre todo, gracias a un fuerte aumento de la demanda de mantequilla, con un incremento del 29% en el último año y un valor medio que supera los 33 céntimos por litro. Desde el SLG no entienden como el Ministerio de Agricultura y la Consellería de Medio Rural pueden estar "impasibles" delante de esta manipulación "descarada" del mercado. Tampoco asumen como la CNMC que interviene de manera inmediata y taxativa en caso de que en el sector lácteo se acuerden precios mínimos para garantir las rentas de las granjas, y sin embargo, no hace caso cuando existe un consenso evidente por parte de las industrias para mantener artificialmente estancados los precios y, a la baja en Galicia, mientras que en el resto de España y Europa siguen aumentando.