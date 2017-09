Móvete asegura que la piscina grande de A Estrada pierde cientos de litros de agua al día

Movemento Veciñal Estradense (Móvete) denuncia la pérdia de centenares de litros de agua diarios y de tratamiento en la piscina municipal grande de A Estrada debido a que "las tuberías de llenado del vaso grande están desencajadas en algún punto". Asegura que ello "obliga a mantener abierta la válvula de agua general de forma continua para garantizar que la piscina esté llena".

Tras explicar esta circuntancia, desde Móvete se quiso instar al gobierno local a "que de una vez por todas se proceda a la reparación del vaso grande de la piscina municipal para evitar el derroche de agua durante todo el año y de productos de limpieza y tratamiento, utilizados en la temporada de verano". Señala que "las consecuencias de no llevar a cabo esta reforma" –que recuerda que ha sido "reivindicada en diferentes ocasiones por trabajadores de la piscina- no solo "repercuten económicamente en las arcas municipales" por "la pérdida de agua durante todo el año y por la necesidad, durante la temporada de verano, de tener que estar continuamente dispensando distintos productos para el preparado de agua" sino que, además, también repercuten negativamente en el medio ambiente por la "posible contaminación de manantiales".

Desde Móvete se lamenta que, pese a que se han producido "continuas advertencias hechas por trabajadores" desde hace años para "corregir esta grave deficiencia", el ejecutivo local "no hiciese nada para evitar este derroche". A su juicio, ello es una evidencia "más de lo poco que le preocupa a este gobierno el ahorro y el cuidado del medio ambiente".