Investigan la procedencia de alimentos de bebés abandonados en un portal de Lalín

Varias cajas de productos alimenticios para bebés, alguna de ellas abierta, fueron encontradas en un portal de un edificio de Lalín. Los alimentos, entre los que rondaba algún roedor, podrían ser donados por uno de los bancos de alimentos que hay en el municipio, o así lo piensan los denunciantes, que llamaron al Concello para dar cuenta del caso. Hasta el lugar se personaron miembros de la Policía Local para verificar si se trataban de comida entregada por el departamento de Servicios Sociales del Concello de Lalín.

Por su parte, el Ayuntamiento descartó que fueran donados desde el banco de alimentos municipal al no contar con ese producto y al ver que estos no estaban marcados por el sello de Servicios Sociales.

Por su parte, O Mencer sospecha que puedan ser alimentos entregados por el colectivo, aunque "es algo que no es seguro", dice su presidenta, Rocío Díaz. En este sentido, explica que no es culpa de la asociación su mal uso, eso sí, reprueban el acto y consideran que se trata de un caso aislado. Díaz apunta que llevan todo el mes de agosto sin hacer reparto de alimentos y que la última entrega, realizada el lunes, no fue a parar a ninguna persona del portal en cuestión. Aún así, no descarta que los beneficiarios acumulasen los productos de repartos anteriores.

Según explican desde el Concello la familia a la que se le había regalado estos alimentos, los dejó en el portal mientras ellos estaban fuera de Lalín temporalmente. Asimismo, el ayuntamiento considera que "este es un hecho totalmente aislado y particular que en ningún caso se debe emplear para generar prejuicios sobre las personas con escasos recursos".