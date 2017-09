A Estrada busca "fórmulas" para aplicar el incremento salarial que contempla la RPT

El gobierno local de A Estrada busca "alternativas" -en palabras de su alcalde, José López Campos-, para tratar de aplicar el incremento salarial que estipula la nueva Relación de Puestos de Trabajo (RPT) municipal y que, según señaló el regidor, no se puede ejecutar porque la actual ley de estabilidad presupuestaria impide a las administraciones locales el incremento de la masa salarial, es decir, "no permite el incremento salarial ni de forma individual ni colectiva". El asunto fue abordado en una Mesa de Negociación de Personal en la que estuvo presente el regidor así como el concejal del ramo, Alberto Blanco, y representantes sindicales.

López Campos explicó que existen concellos "que están utilizando algún tipo de herramienta para poder aplicar alguna mejora salarial", que podría ponerse en práctica también en el de A Estrada. En todo caso, señaló que son alternativas que están analizando con los representantes de los trabajadores. "Los sindicatos tienen su papel, pero hay muy buena sintonía en estas reuniones que estamos teniendo a dos bandas y yo espero que podamos llegar a algún tipo de acuerdo que tenga la defensa y la base legal que nos permita poder aplicar algún tipo de incremento salarial", señaló el alcalde.

En ese camino de encontrar "fórmulas", López Campos, señaló que en otros municipios "se están buscando acuerdos parciales, no, evidentemente, a gusto de todos ni consiguiendo todos los objetivos que todos se plantean, pero sí se están consiguiendo cosas y nosotros no debemos de renunciar a ello tampoco", afirmó.

Tal y como recordó ayer el regidor, la RPT estradense está "aprobada, pero recurrida por los sindicatos". El pasado enero, el Boletín Oficial de Pontevedra (BOP) publicaba íntegramente el texto, trámite que significó su aprobación definitiva. Quedó ratificada entonces una parte, la referida a las cuestiones organizativas y de definición de cada puesto, "pero no está aplicándose la parte retributiva porque no tiene contenido económico", explicó López Campos. Éste aseguró que "hay una buena disposición por parte de los sindicatos y del gobierno de intentar ver las distintas posibilidades que tenemos de cara al futuro". El gobierno local sigue "reconociendo" que "hay un problema salarial en el Concello". En este sentido, admitió que "el objetivo que todos perseguíamos, que era el tema de la organización, pero también el de la mejora retributiva no se pudo conseguir".

La actual RPT tiene estipulada la parte organizativa y lo que resta ahora es la retributiva, en base a las valoraciones fijadas para cada puesto de trabajo. "Las valoraciones están hechas, pero no están retribuidas", por lo que los trabajadores "siguen cobrando lo mismo que antes de la RPT", precisó el regidor. El complemento específico, es decir, las condiciones específicas de cada puesto de trabajo que la RPT valora, es uno de los puntos pendientes.

López Campos recalcó que hay "sintonía total" entre gobierno y sindicatos en este proceso. "Todos coincidimos en el análisis; todos estamos concienciados de que tenemos que hacer un esfuerzo y buscar las vías. Lo que pasa es que la legislación a día de hoy nos limita muchísimo", concluyó.