Isabel María Rubio Molina se mostraba ayer exultante después de varios días en Bilbao antes del evento de este viernes. "La Banda de Bilbao tiene una calidad asombrosa y por eso estoy de acuerdo con Vilaplana cuando lo entrevistaron y dijo que dirigir aquí es como conducir todo un Ferrari", señaló la joven directora murciana. Además, Rubio indicó que "lo que más me gusta es el buen ambiente que me he encontrado porque la gente en Bilbao tiene mucha predisposición, algo que ya pude notar en el curso que hice el año pasado". La directora también subrayó el gran nivel con el que cuenta la banda bilbaína "que es muy conocida en toda España y tienen un programa muy lleno durante todo el año, con muchísimas actuaciones dentro y fuera de la ciudad". Isabel María Rubio regresará a Lalín una vez finalizada su experiencia vasca, y ayer hacía votos para poder repetirla "si me vuelven a invitar o si ellos quieren venir a tocar a Lalín, que no estaría nada mal".