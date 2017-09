Dos de los concellos dezanos ofrecen ayudas

Silleda y Lalín son los únicos municipios que ofrecen ayudas a los estudiantes universitarios. La capital dezana tiene abierto el plazo para solicitar las bonificaciones hasta el 15 de septiembre. Realizan una oferta que cubre el 35% del coste ordinario del precio del billete en las modalidades de diario o semanal. No obstante, en función de la renta, los estudiantes pueden tener derecho a nuevos tipos de subvención, en la modalidad diaria se podrá llegar a una rebaja del 75%, mientras que en la semanal, la bonificación podrá alcanzar el 20% a mayores de los ya rebajado por muchas empresas. Todos los estudiantes empadronados en Lalín, que estén en alguna de las universidades o que estén cursando un ciclo de formación que no esté disponible en el municipio, pueden solicitarlo. Por otro lado, el Concello de Silleda ofrece otro tipo de ayuda. También en función de la renta, las subvenciones que ofrecen pueden ser de 200 euros hasta los 450 euros. El plazo de solicitud también está abierto hasta el 15 del presente mes. Podrán optar a estas ayudas todas aquellas personas empadronadas en el municipio que cursen en la universidad o en ciclos formativos y que la renta per cápita familiar no supere los 10.000 euros. Todos los demás concellos no ofrecen un servicio de ayuda, solo el de Rodeiro subvenciona el transporte a los estudiantes de ciclos o cursos superiores que están en los concellos limítrofes.