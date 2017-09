Codeseda recupera unha fonte e unha pía no marco do seu proxecto de sinalización

A totalidade dos veciños de Codeseda, na parroquia lalinense de Doade, volcouse coa limpeza da Fonte da Costa, a Pía da Cal e as cunetas de toda a aldea. Os traballos foron levados a cabo o pasado sábado, día 2, como paso previo ao proxecto de sinalización turístico-cultural do lugar, así como da parroquia de Doade en xeral, que vai a realizar a Casa do Patrón ao longo do presente mes de setembro.

A lexendaria Fonte da Costa, abandoada hai máis de 40 anos, recupera agora o seu antigo esplendor, posto que se trataba do único manantial existente durante décadas, no que se abastecían as mulleres de Codeseda enchendo nela os seus baldes -incluso conserva o pousadoiro de pedra para colocalos-, que logo portaban á cabeza un longo traxecto para atender as necesidades do fogar. Tal era a veneración que sentían por esta fonte, pola calidade e abundancia das súas augas, que cada ano por primavera coroábana de plantas con flores ao seu arredor.

Pola súa banda, a Pía da Cal é un bebedeiro público para os animais, que tamén fai de depósito para a rega manual dos navais da Cal, que data de principios do século XIX, chegando incluso a gastarse o seu fondo pola erosión causada nesta "pedra ferreña" durante máis dun século, que motivou a súa susbtitución por un depósito de maior capacidade.

Cumplindo o invariable principio de que cada pobo ten o que se merece, os habitantes do lugar, dende o máis novo ao máis vello, colaboraron codo con codo, durante unha longa e dura xornada de traballo comunitario como tantas outras que destinaron a este fin ao longo dos últimos trinta anos para recuperar, coidar, manter limpa e promocionar esta aldea tan singular, que constitúe en sí mesma un espello para o mundo rural galego, tanto pola restauración e conservación do seu patrimonio e da espectacular paisaxe circundante, como polas múltiples actividades culturais que alí se realizan todo o ano. A apertura e mellora dos camiños, a malla, a fía, as xornadas de mediciña natural,as rutas de sendeirismo, a recuperación do Castro de Doade, o entorno natural de Entre Ríos son algúns dos exemplos do gran traballo levado a cabo.