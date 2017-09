Rafael Cuiña se reúne hoy con la oposición de la Xunta para tratar el tema del CAR

El alcalde lalinense, Rafael Cuiña, mantendrá hoy diversas reuniones con los representantes de la oposición de la Xunta para abordar el tema del Centro de Alta Resolución. Este proyecto quedó a la espera de una respuesta de la Consellería de Sanidad, pero ésta nunca se produjo. Las reuniones tendrán lugar en el Parlamento de Galicia. La primera cita tendrá lugar a las 13.30, en la que asistirá acompañado de Nicolás González Casares, para reunirse con el portavoz del PSdG, Xoaquín Leiceaga. A las 16.30 horas, acompañado de Paco Vilariño, se reunirá con Ana Pontón, representante del BNG. La última cita será a las 17.15 horas, en la que el alcalde y Lara Rodríguez Peña se encontrarán con Antón Sánchez, líder de Anova. En todos los encuentros se abordará la temática del Centro de Alta Resolución. "Ya avisamos que después del verano iríamos totalmente a por este tema. Lo que no queremos es ningún tipo de guerra con el PP local por este tema, más bien queremos que nos apoye", explica el alcalde. Además, se trata de un servicio de beneficio para todos los vecinos. Desde el Gobierno trataron de reunirse con representantes de la Consellería de Sanidad para que les ofreciesen una respuesta, pero esto no fue viable, por lo que no se citaron con el portavoz del PP. El BNG ya presentó diferentes iniciativas para avanzar con el proyecto, "lo que queremos es presentarle la situación, para que nos ayuden a pensar y meter presión en términos políticos", explica Cuiña. Es un problema que llevan tratando desde el Gobierno y, aunque la respuesta sea un "no", quieren que por lo menos no siguen con el "ninguneo" que le están haciendo al alcalde y pueblo de Lalín.