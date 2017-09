Concluye el plazo de entrega de trabajos aspirantes al Premio Xornalístico Reimóndez Portela

La Fundación de Exposicións e Congresos da Estrada apura las últimas horas del plazo de recepción de trabajos aspirantes a la vigésimo segunda edición del Premio Xornalístico Manuel Reimóndez Portela. Así figura en las bases del certamen, que también explicita que el galardón se otorgará al mejor trabajo o serie de trabajos (hasta un máximo de cinco) que hayan sido publicados en lengua gallega en cualquier a de los medios de comunicación escritos.

Se trata de un premio que rinde homenaje a la figura del gran humanista, exalcalde de A Estrada y uno de los padres del Estatuto de Autonomía de Galicia, Manuel Reimóndez Portela, que también se ganó a pulso el apelativo cariñoso de "médico de los pobres".

La dotación económica del galardón se eleva a 1.000 euros. Asimismo, según explicitan las bases hechas públicas en su día por la organización, dicho premio estará sujeto a las correspondientes obligaciones tributarias.

Al certamen podrán concurrir trabajos que hayan sido publicados hasta el 31 de agosto de 2017, concluyendo precisamente el 6 de septiembre el plazo de recepción estipulado por la organización. Podrán presentar los trabajos los propios autores interesados en optar a este reconocimiento o cualquier lector. Habrá que presentar un ejemplar de los trabajos publicados en el que conste la fecha de su publicación, el autor y el medio en la sede de la Fundación de Exposicións e Congresos da Estrada, sita en la zona deportiva de la villa estradense, o bien a la dirección de correo electrónico fecae@feiradomoble.com.

Y es que la entrega de este prestigioso galardón –ya más que consolidado en el panorama autonómico- se ha convertido en uno de los actos clásicos de la Feira do Moble de Galicia que abrirá sus puertas el próximo 16 de septiembre en A Estrada.

Antes, deberá fallar el jurado calificador (integrado por miembros del comité de seguimiento del premio, actuando uno de ellos como presidente y otro como secretario con voz pero sin voto). Según consta en las bases, la resolución del jurado calificador será "inapelable" y se hará pública este mes, entregándose como marca la tradición el galardón en la XXXI Feira do Moble de Galicia.

También cabe la posibilidad de que el jurado declare desierto el premio si estima que ninguno de los trabajos que concurren es merecedor del galardón.

En cuanto a los originales que no resulten premiados, se podrán retirar previa solicitud en el plazo máximo de 30 días contados a partir de la fecha del fallo. La Fundación de Exposicións e Congresos –que cuenta con el apoyo del Concello de A Estrada y la Diputación Provincial de Pontevedra en este asunto- se reserva el derecho de publicar los trabajos premiados.