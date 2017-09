Chus Iglesias, a la cabeza en ventas literarias de Amazon con su novela erótica "Fuera de juego"

La silledense de nacimiento pero estradense de adopción María Jesús "Chus" Iglesias lleva tres semanas en los primeros puestos de ventas de literatura erótica -e incluso de temática general- con su novela "Fuera de juego". Ha estado en el primero, el segundo y nunca bajó del décimo. Es todo un éxito para una escritora novel cuyo libro en papel salió a la venta el 8 de mayo y que, apenas un mes después, ya tuvo que editar una segunda tirada, dada su óptima acogida.

Buena parte del secreto de su éxito radica en la gran expectación que se había generado en las redes sociales. Gracias a ellas, las aventuras de los atractivos personajes de esta novela de 524 páginas en las que amor, pasión, deseo y humor se mezclan con escenarios y personajes bien reconocibles de la sociedad estradense -junto a otros de ficción- acabaron por superar las fronteras de A Estrada, de las comarcas de Tabeirós-Montes y Deza e incluso de Galicia. Chus Iglesias -que se encarga personalmente de promocionar su libro- tenía agregados en las redes sociales a numerosos residentes en otros puntos de España e incluso de Europa. También a ellos les había picado el gusanillo y la autora se propuso que pudiesen disfrutar de su novela, el primer volumen de la saga "Amanecer contigo".

Buscando fórmulas para conseguirlo, pensó en Amazon porque vio que era un sistema "de lo más sencillo". Ayudada por una correctora profesional de Corcubión, remaquetó su obra y conformó un fichero apto para libro electrónico, que es lo que vende en Amazon desde el 8 de agosto.

El resultado no puede ser mejor. Ha vendido "en Londres, en Dinamarca..." y también en "dólares, en francos..." "porque suma ventas por puntos muy dispares del mundo. "No me lo creo ni yo". señala, asegurando que le va "mucho mejor de lo que esperaba". Mientras, sigue cuidando la distribución en papel. Pasado el "boom" inicial, en A Estrada sigue vendiendo. También lo hace en Santiago, Sanxenxo, Portonovo, el supermercado de A Lanzada, en la librería Maresa de Cuntis y en A Casiña dos Contos de A Bandeira.

Sus lectores le piden más. Incluso le hacen propuestas sobre quién debe escribir. Ella promete continuar. Pero mantiene el misterio. Parte ya lo tiene escrito. Pero, de momento, prefiere mantenerles en vilo.