Lalín y A Estrada gozan en la calle

La calle fue el escenario de la fiesta este fin de semana en Lalín y A Estrada. En la localidad dezana la culpa fue de la Algarabía, que volvió a llenar los espacios públicos habituales de juegos, alegría y mucho humor, no exento de reivindicación e irreverencia. En A Estrada, el protagonismo recayó en la segunda edición del Entroido de Verán, que animó la Zona dos Viños. Por la noche, unos y otros disfrutaron de la música merced a sendos conciertos, que en el caso estradense supusieron el colofón al evento. En Lalín, en cambio, la fiesta siguió ayer con una tarde muy centrada en los niños.

Lalín y A Estrada vivieron un fin de semana con gran bullicio callejero de la mano de sendos eventos: Uno ya consolidado, como la Algarabía, que celebró su 33ª edición, y otro en ciernes, caso del Entroido de Verán, que va por la segunda. La organización corre a cargo, respectivamente, de la asociación O Naranxo y de Irmandinhos A Estrada,en colaboración con varios establecimientos hosteleros. La actividad en la capital dezana tuvo continuidad ayer, con la tercera y última jornada de celebración.

Al mediodía, y a pesar de la jornada de feria, no podía faltar la Clásica Lalín-Empalme para vehículos no contaminantes. El colectivo compostelano Break Inclan fue el invitado en una sesión vermú, a la que siguió una pulpada ferial para muchos de los participantes, dada la coincidencia con la feria del 3. Ya por la tarde se celebraron actividades de papiroflexia a cargo de la asociación Carabelo y no faltaron tradiciones como la guerra de agua o los tartazos, además del campeonato mundial de pelota en el aire. En las actividades vespertinas, que se desarrollaron -como de costumbre- en el parque contiguo a la estatua de Joaquín Loriga, hubo gran participación de niños.

Las dos citas despidieron la jornada sabatina con sendos conciertos. Quienes tomaron parte en la Noite de Algarabía pudieron contemplar el debut de la agrupación dezana M.E.U., con sus temas de influencia rockera, llenos de fuerza y energía. Tomó el relevo otro conjunto local, Nobody's Fool, que inundó el ambiente de sonidos punk. Luego vendría Samesugas, banda compostelana que comparte su música entre estilos punk-rock y garage. Uno de los clásicos del rock local, Tiro na Testa, hizo vibrar al público antes de dar paso a los más aguardados, los asturianos Dixebra. Aphonnic, banda viguesa con una larga trayectoria, fueron los encargados de echar el cierre.

En A Estrada, por su parte, la música corrió a cargo de Os Pinflois, Poison Life y Dj Carlos López. Como no podía ser de otra forma, los músicos salieron al escenario ataviados para la ocasión y algunos tuvieron gran éxito entre el público.