Una treintena de comercios participará en la I Feira de Oportunidades de Lalín

Lalín estrenará el próximo fin de semana Feira de Oportunidades con la participación de cerca de una treintena de establecimientos, todos ellos pertenecientes a la Asociación de Empresarios de Deza (AED). El colectivo patronal, junto con su sección sectorial del CCA (Centro Comercial Aberto), han cerrado en los últimos días todos los detalles para la celebración del mercado, que tendrá lugar los días 9 y 10 en la calle Joaquín Loriga.

El certamen de descuentos y productos de oportunidad permanecerá abierto de forma ininterrumpida en horario de 11:00 a 20:00 durante las dos jornadas del próximo fin de semana. Los establecimientos se instalarán en jaimas de 25 metros cuadrados, que serán compartidas por dos comercios cada una y que contarán con suministro de electricidad y enchufes para dar el mejor servicio y atención a los clientes. Además, está previsto que haya un servicio de seguridad y vigilancia durante la noche, conformado por dos profesionales, con el objetivo de que la feria transcurra sin incidentes.

Hasta el momento, han confirmado su participación un total de 25 establecimientos pertenecientes a once subsectores distintos, aunque no se descarta que haya alguna incorporación más de última hora. Las tiendas participantes, a día de hoy, son las siguientes: Calzados Atly, Calzados Senra, Zapatería La Tentazione, Moca, Colorín Colorado, Lencería Lilas, Serea, Ninfa, Dalvi, Colchonería Soños do Deza, C&C Young Trend, Carola Moda, Castaño, Dandara, El Vestidor de Chloé, Escalena, Esprit, G, G-Básico, It's Only, It's Man Only & Sons, Montoto, Esther Cortés Centro Óptico, Multiópticas Lalín y Caprichos. De este modo, los clientes podrán encontrar productos de belleza, calzado, complementos, moda -incluída la infantil-, lencería, ropa de hogar, librería, muebles y decoración, óptica y juguetería.

Petición comercial

Tras la última reunión de la organización, el presidente de la AED, Antonio Lamas, señaló que esta Feira de Oportunidades responde a una petición del comercio en la que la asociación llevaba tiempo trabajando. "Creemos que puede ser una buena iniciativa para seguir con la continua dinamización del sector, al tiempo que se le ofrecen grandes descuentos a nuestros clientes justo después de la época tradicional de rebajas", valora el líder de la patronal dezana. Por otro lado, quiso destacar "la constante y atinada labor" que viene realizando el grupo de trabajo que rije el CCA y todo el comercio de Lalín. "Tiene como prueba el hecho de que se trata de un sector muy activo que está teniendo unos resultados razonablemente buenos", concluye Lamas.