manuel civeira Lorenzo "El origen de Pena de Francia se relaciona con las monjas del antiguo monasterio de Vilanova"

Manuel Civeira lleva más de 40 años presidiendo las misas del concello de Dozón, además de alguna otra en parroquias de Rodeiro o Lalín. Él mismo será el encargado de oficiar las ceremonias en la romería de la Virgen de la Pena de Francia, que dará comienzo hoy. A las 09.00 horas tendrá lugar una misa en la iglesia del lugar. Una hora más tarde se partirá en procesión hacia la ermita, con el acompañamiento del grupo de gaitas y acordeones Os Carqueixas. Desde las 11.00 horas habrá misas en la ermita y a las 13.15 horas tendrá lugar una misa solemne con procesión. A las 19.00 horas volverá a oficiarse una ceremonia. El lunes también se han programado varias misas en la ermita desde las 10.30 horas y a la 13.00 horas la figura de la Virgen saldrá en procesión con el acompañamiento musical de Os Carqueixas, tras una misa solemne.

-¿Cuál es la historia de la Virgen de Pena de Francia?

-El gran santuario dedicado a la Virgen de la Pena de Francia está en Salamanca, en un monte llamado precisamente Peña de Francia. Desde allí se ve toda la provincia y también Extremadura, es un camino estrecho y un lugar muy alto, lo recuerdo de cuando estuve de visita.

-Entonces, ¿cómo es que la Virgen de la Pena de Francia está también en Dozón?

-El descubrimiento de la figura de la Virgen fue atribuído a un estudiante francés que se encontraba haciendo el Camino de Santiago, por la Vía de la Plata, su nombre era Simón [Simon Roland]. Cuando fue la época de la Reconquista se destruyeron muchas imágenes cristianas, por lo que otras tantas fueron escondidas y aparecieron años después, como esta, en 1434. Simón levantó la ermita con ayuda de los pueblos vecinos y pocos años después los dominicos construyeron un monasterio y en verano siempre acudían a la ermita, aún se conservan algunos restos de esos edificios. Aquí en Dozón también había un monasterio de monjas, el de San Pedro de Vilanova, y se cree que estas podrían tener relación también con el santuario. Ellas abandonaron Dozón en el siglo XIV, como pasó en otros monasterios, como el de Camanzo o el de Ansemil.

-¿Existen más santuarios dedicados a la Virgen de la Pena de Francia?

-El que está en la Peña de Francia de Salamanca [en El Cabaco] es el central, en Galicia hay otro santuario en A Cañiza y también hay más en España, en Valladolid, Tordesillas y Ciudad Rodrigo. En Portugal existe uno en Lisboa y otro en Vista Alegre, también en Sudamérica, en Córdoba, Argentina y otro muy famoso en Filipinas, en Nueva Cáceres.

-¿De dónde proceden los fieles que acuden a esta romería?

-La mayoría de los vecinos vienen hasta aquí por cercanía, de Rodeiro o Dozón, aunque también los hay que vienen desde Lalín o de diferentes puntos de la provincia de Ourense, pero por lo general es un público más bien local, aunque sí es verdad que se juntan bastantes fieles.

-¿Cuánto tiempo lleva realizándose esta tradición y en qué consiste?

-No estoy seguro, pero me imagino que desde que construyeron la ermita. La peregrinación consiste en una procesión desde la iglesia el domingo por la mañana y después allí se celebran misas durante todo el día en la ermita, que, por cierto, la última de este año la haremos fuera. Antes había más tradición de hacerlo a pie pero hoy en día la mayoría vienen en autobús o en coche. También se celebra una comida, porque hay un área recreativa, una carballeira muy antigua, si está buen tiempo suele ir mucha gente.

-¿Han tenido que restaurar la figura de la Virgen muchas veces?

-Hay tres figuras en la capilla, que son de piedra, y después hay otra figura en la iglesia parroquial, que es la que se saca en procesión. Es una figura muy sencilla, está hecha para que no pese mucho. Cuando hay algún evento se limpia y se le cambia el vestido, casi, casi todos los años.

-¿Tiene recuerdo de alguna misa en especial?

-Hace no mucho tuve una con peregrinos irlandeses y no sabían ni una palabra de castellano. Yo la misa la hice en español, claro, pero ellos me contestaban en inglés. Participaban muy bien, y resultó ser una misa preciosa. Al final las oraciones son las mismas, por lo que cada uno usó su idioma y conseguimos entendernos. Después les pedí que cantaran y me enseñaron algunos cánticos en inglés. Fue una experiencia muy bonita, la verdad.

-¿Comparte su trabajo con más gente?

-Sí, siempre hay alguien que me ayuda con la preparación de las ceremonias. Pero de párroco aquí en Dozón solamente estoy yo.