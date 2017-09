"Leer los libros de Benedicto XVI es una maravilla"

-¿Por qué decidió que quería ser sacerdote?

-Bueno, ya desde niño me incliné mucho a ello. También desde mi familia me animaron, así como el ambiente que se vivía en aquellos tiempos. Yo me ordené en el año 1969, en A Fonsagrada, Lugo. Los primeros años los pasé allí, hasta el 75 más o menos. Yo tenía doce años cuando ingresé en el seminario. Ahora llevo en Dozón desde aquellas, claramente ya conozco a todos los vecinos, al igual que me pasaba en Fonsagrada, allí la gente es muy hospitalaria, siempre me trataron muy bien.

-Descríbame un día en su vida como párroco.

-Pues en una jornada habitual suelo tener misa por la mañana y también por la tarde. Hace dos años que también oficio las misas de otras parroquias que tienen poca gente los sábados y domingos. Allí la mayoría de población es mayor por lo que se suelen hacer pocos bautizos y muchos funerales... Yo presido las misas en todas las parroquias de Dozón, menos en O Sixto, también en Rodeiro, en Rañestras, y en Catasós en Lalín. Por la semana también tengo que ir a veces, me avisan ellos o les aviso yo. Ahora también se ofician muchas misas por demanda de los peregrinos, que por la cercanía del albergue de Castro Dozón siempre andan por aquí. A veces traen su propio sacerdote con ellos, pero más o menos cada 15 días suele organizarse una.

-¿Cómo ve usted el futuro de la Iglesia?

-El futuro de la Iglesia... Mira, desde el Concilio Vaticano II la Iglesia hizo una reforma que está muy en conformidad con el Evangelio. Yo estoy contentísimo con el Papa que tenemos ahora, también con Benedicto XVI, leer sus libros es una auténtica maravilla. Utiliza un lenguaje sencillo pero profundo, él es un gran intelectual, eso hay que reconocerlo.

-¿Nota usted más o menos participación de la juventud?

-Sí hay jóvenes, pero se ve que están un poco alejados. El problema de la iglesia es el mismo que tiene la sociedad, es que la figura de la familia está casi deshecha. Los matrimonios no duran nada, todos se separan o se divorcian, hay muchos que ya ni se casan. Quien educa propiamente a los niños son los padres, cuando la familia está deshecha la educación se vuelve muy difícil.