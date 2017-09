Juan José Cruz insinúa que hay "tensiones" en Compromiso por los "mimos" de Cuíña a Medela

El concejal no adscrito de Lalín sostiene que el alcalde sabía que el edil Miguel Medela "era del PP, ou es, pero con [Rafael] Cuíña cobra" y le lanza una advertencia: "Que tenga cuidado, que si no lo mima puede ser capaz de presentarle una moción de censura". En su opinión, en el sueldo de Medela le va el tener que "aguantar ser el pañuelo del gobierno". Pero añade que los "mimos" del regidor a su edil de Rural pueden traer "celos" porque "las tensiones abundan en CxL (Compromiso por Lalín)". Cruz asevera que sus excompañeros "saben que van perdiendo apoyos". "Sé de buena tinta que alguno más dejaría el barco. Todos quieren premio, y no hay premio para todos", declara.

Cruz afirma que Cuíña "tuvo que marchar" del Facebook porque cada vez que publicaba algo "perdía votos" y que, "como no se da frenado", ahora "su disfraz es CxL". "Rafael Cuíña usó las redes sociales para hacer política -afirma Juan José Cruz-. Mezcló lo personal con lo político. Se quemó mucho y salpicó a su familia. Ahora se esconde detrás de la careta de CxL".

Alusiones a la familia

El antiguo miembro del gobierno dice no estar dispuesto a tolerar que el regidor "meta a sus hijos cuando salta un escándalo, a la mujer o a los tíos, y nos acuse a los demás de faltarle al respeto". "No voy a tolerar que utilice la figura del padre para dar pena, pero reniega de lo malo que hizo", declara Cruz, al tiempo que tacha a Cuiña de "cobarde". "Que dé la cara y que se defienda él, si quiere. Y si no quiere que metamos a su familia, que no los meta en política, y la familia que no se preste", sentencia Cruz.