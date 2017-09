Ocho ganaderías de las comarcas figuran entre las mejores de Galicia por genética

Ocho ganaderías de Deza y Tabeirós-Montes figuran entre las mejores de Galicia por índices genéticos, según la última evaluación realizada en junio y publicada por Fefriga (Federación Frisona Galega). Además, aparecen dos vacas y siete terneras de distintas explotaciones dezanas entre los ejemplares punteros en cuanto a genética.

La lista de granjas con mejores Índices Genéticos (ICO) está liderada por SAT Casa Menor 1017 Xuga, de Boimorto, con un ICO de 2.685, tras relevar a su vecina de municipio SAT 828 Ilma Xuga, con 2.670 puntos. Tanto estas dos explotaciones como las cuatro que les siguen tienen entre 76 y 200 vacas reproductoras, mientras que en séptimo lugar aparece la primera entre las de más de 200: Landeira S.C.G., de Negreira, con 2.538.

Finca Mouriscade es la única ganadería zonal entre las veinte mejores; en concreto, es la 18ª de Galicia, con 2.457 puntos ICO, y 7ª de las explotaciones con entre 17 y 75 reproductoras. Las demás representantes de las comarcas son: Ganadería Pazos, de Lalín, con 2.391 puntos ICO, en el puesto 28º; G.B. Gandería S.C., también lalinense, con 2.363 y 40ª; Casa Grande Padín, de Rodeiro, con 2.343 puntos (51ª); Manteiga SC, de Vila de Cruces, con 2.328 (59ª); Xilo S.C., de Lalín, con 2.289 (90ª); Arca, de Forcarei, con 2.287 (91ª); y José Luis Méijome Fernández, de Lalín, con 2.283 (95ª).

Entre el medio centenar de vacas por ICO se cuelan dos dezanas: Manteiga Meridian Regina ET, de la citada ganadería cruceña, con 3.710 puntos (13ª), y Anila Gillespy Pacha ET, de Casa do Rei, en Rodeiro, con 3.568 (30ª). Campo 0383 Meridian ET, de Campo de Lucín (Dumbría), y A Campaza Gillespy 1546 ET, de A Campaza (Chantada), son las únicas con más de 4.000 puntos: 4.423 y 4.049, respectivamente.

Precisamente, Campo 0383 Meridian ET es también la mejor ternera gallega mayor de 18 meses por GICO, índice de mérito genético total de Conafe que se utiliza para ordenar a los animales en los listados oficiales de los mejores genotipados para mejorar la rentabilidad de las explotaciones. En el puesto 24º, con 3.914 puntos, aparece Ojea Kingboy Berta ET, de José Ojeda Reboredo (Lalín); Manteiga Meridian Regina ET es 83ª, con 3.710, y su compañera de explotación Manteiga Maximus Regenta, 110ª, con 3.660; mientras que en el puesto 171 está Anila Gillespy Pacha ET.

El ránking de las menores de 18 meses lo lidera Baixo Jetset Silly, de Baixo Holstein (Sarria), con un GICO de 4.689. Las tres terneras dezanas de la lista son de Rodeiro: Anila Leomarcos Falcona ET, con 4.100 puntos (43ª), y Anila Leomarcos White, con 4.020 (72ª); y Rieloa Suprem Noara, de Rielo S.C., con 3.882 (133ª).