La programación de las fiestas de As Dores incluye a Panorama

El programa de las fiestas de As Dores de Lalín continúa cerrando actuaciones. Una de las mejores orquestas de Galicia se incluye en las fechas señaladas del municipio. En esta ocasión es la agrupación Panorama que se fija para el lunes de los festejos. Otra de las orquestas del momento, Costa Oeste, será la que acompañe a París de Noia en el último día de las fiestas. Cinema y New York serán las encargadas de amenizar la verbena del domingo. Hasta el momento, no se conocen más agrupaciones, a parte de los conciertos ya confirmados del viernes de La Última Legión y el del domingo de la Escuela Naval de Marín. El cartel al completo se sacará en la próxima semana, cuando se conocerá el concierto que tienen preparado para el sábado y todas las actividades que habrá a lo largo de las diferentes jornadas. La comisión sigue solicitando la ayuda vecinal para hacer el cartel más atractivo. Por eso piden que todos los interesados en los festejos realicen sus aportaciones cuanto antes, para contar con ese dinero, en la cuenta de Abanca: ES74 2080 5041 1430 4001 9913.