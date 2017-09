Compromiso ve a Crespo "instalado en el rencor"

Los ataques de Crespo al alcalde, Rafael Cuiña, son interpretados por Compromiso por Lalín (CxL) de "nueva pataleta" del portavoz popular, "que intenta tensar la cuerda de las relaciones no solo entre los grupos políticos, sino también entre las personas de manera irresponsable". La formación da la que pertenece el regidor dice que los lalinenses no desean disputas personales, pide a Crespo que se dedique a trabajar en el Senado "y deje estar instalado en el rencor por la pérdida de la Alcaldía, cuya responsabilidad no fue capaz de asumir frente a un Cuiña que lo derrotó la primera vez que se presentó". Compromiso reconoce que detrás de los comunicados del partido está el alcalde y pregunta a Crespo si en las del PP no está él "o quien las manda es Bruce Springsteen". Entiende que las de los populares son de Crespo Iglesias, también "cuando desde esa formación faltan al respeto a familiares del alcalde que nada tienen que ver con la política". Con respeto a las afirmaciones sobre Xosé Cuiña, CxL pide a los vecinos del municipio que "tomen buena nota hasta qué extremos es capaz de llegar Crespo, negándose a defender a su padre político al que le debe todo, cuestión que ya lo dice todo de una persona".

Para rematar le plantea que diga si prefiere la iniciativa del alcalde de pedir para la UNED materias relacionadas con el agro y la ganadería "o prefiere que nos centremos en el estudio del cerdo lalaíno".