Resolución de la reclamación de la empresa

El concello no puede perder de vista la reclamación de la concesionaria, que a comienzos de 2014 exigió una compensación de 998.679 euros por sobrecostes de la gestión de los residuos de las estaciones depuradoras. El recurso llegó al ayuntamiento en abril de 2013 y después trascendió que la justicia había dado la razón a la administración municipal, desestimando las pretensiones de Espina y Delfín. En marzo de 2015 el gobierno local volvió a decir no a las pretensiones de la compañía y tanto en la fecha más reciente como la primera vez se pospuso una salida a este asunto al fin del período de concesión, que, remata el próximo mes de octubre. El exalcalde José Crespo había celebrado en su momento que el Concello ganase esta batalla a la concesionaria, pero también advirtió que ésta podría no renunciar al casi millón de euros que reclamó vía contencioso y recurriese a instancias superiores como el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG). De momento, por parte de la administración local, no han trascendido más novedades sobre este asunto y tampoco si la concesionaria opta por desistir o mantiene su pulso para liquidar esta muy respetable cuantía económica.