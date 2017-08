Móvete apoya al Concello de Sada en la recuperación de la gestión del Pazo de Meirás

El grupo municipal Móvete, encabezado por Mar Blanco Casais, presenta una moción de apoyo al Concello de Sada, para la recuperación de la propiedad y Gestión del Pazo de Meirás. Desde el partido estradense se oponen y denuncian la propiedad y el uso del edificio, considerado Ben de Interese Cultural, por la Fundación Nacional Francisco Franco, la cual en sus propios estatutos tiene como objetivo difundir el legado del dictador. Móvete considera que este acto pone de manifiesto los privilegios obtenidos mediante el abuso de la fuerza y el terror.

"La familia Franco incumplió de manera reiterada el régimen de visitas que legalmente está establecido. Además, tampoco ofrece la atención telefónica debida, pues el número estuvo desconectado durante varios meses. Estos hechos hicieron que la Xunta de Galicia, a través de la Dirección Xeral de Patrimonio Cultural, abriese un expediente a la familia Franco con un apercibimiento de sanción", afirman desde el grupo municipal Móvete.

Desde la formación estradense señalan que "la Xunta no puede tolerar pasivamente que la fundación se haga cargo de la gestión del régimen de visitas al BIC, y mucho menos, cuando consta en varias ocasiones la disposición formal del Concello de Sada de asumir estas funciones" Añaden también que "la razón democrática exige que las víctimas obtengan memoria, justicia, respeto, reconocimiento y reparación, y esta última no tendrá lugar mientras no se ponga fin al espolio que significó la adquisición por medio de amenaza, extorsión y presión de la propiedad del Pazo de Meirás por el dictador".