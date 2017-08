Críticas a Casares por el caso del concejal Hermida

La denuncia de una mujer al todavía concejal José Manuel Hermida volvió a ser valorada por Crespo, quien destacó que cuando trascendió su grupo actuó con elegancia y con reciprocidad al trato dispensado por el edil socialista al PP en estos dos años de mandato. "Fue el más respetuoso de todo el gobierno con nosotros y no me merecía hacer leña del árbol caído". Ahora bien, Crespo Iglesias sí censuró que el teniente de alcalde Nicolás González Casares acompañase a Hermida al juzgado, se preguntó cómo actuaría si el denunciado fuese del PP y no cree oportuno que haya una declaración pública desde la concejalía de Igualdade, en manos del PSOE. Aunque lo que ve como intolerable es que el abogado de Hermida hable de que en la denuncia subyacen motivos "económicos y políticos". "La oposición somos nosotros y nos sentimos apuntados con el dedo. No vale que echen la culpa al abogado, porque ellos estaban delante", concluye.