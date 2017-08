El PP solicita un informe por la decisión de Casares de acompañar a Hermida al juzgado

El Partido Popular de Lalín solicita al servicio municipal de Igualdade la elaboración de un informe sobre las declaraciones realizadas por el teniente de alcalde y concejal de Benestar Social, Nicolás González Casares, en relación a la denuncia por un supuesto caso de abuso sexual presentada por una mujer contra el concejal José Manuel Hermida. Los populares aluden a unas afirmaciones en las que Casares habría declarado que lo único que consta en la denuncia contra su compañero de partido eran acusaciones y que no había lesiones. Y también que si Hermida no fuese concejal no estaría en esa situación. Para el PP estas declaraciones son impropias de un edil que además gestiona el área de bienestar social.

En la solicitud también se pide que un técnico de la Oficina de Igualdade, además de sobre este asunto, se pronuncie sobre la conveniencia o no de que Casares acompañase al juzgado "al concejal denunciado por un caso privado y con un tema tan sensible como el presentado por una trabajadora del antedicho edil".