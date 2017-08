Compromiso por Galicia tilda a Calvo Miguélez de "agente pseudopolítico"

Compromiso replica las críticas del fundador del Partido Anticorrupción y Justicia (PAYJ), Luis Calvo Miguélez, quien acusó en las redes sociales a los tres concejales no adscritos de Agolada de ser unos "tránsfugas" por su cambio de partido, ya que accedieron a la corporación en 2015 bajo las siglas Veciños por Agolada.

Compromiso responde a las críticas aclarando que "la única oposición de este Concello está integrada en CxG Agolada, siendo parte de la dirección del partido. Para todos aquellos que no saben de lo que hablan, siempre actuaremos conforme a la Ley, como no puede ser de otra manera. No se puede confundir transfuguismo con representación pública de un nuevo partido". De la misma manera, y haciendo referencia a las acusaciones vía web de Miguélez, el partido sostiene que "entendemos que esta situación pueda producir nerviosismo en agentes pseudopolíticos que practican la acción política solo en el mundo virtual. Por el contrario, a nosotros nos gusta mantener los pies en la tierra y preocuparnos por los vecinos de Agolada".

En respuesta a que "Lalín tiene la casa sin barrer", Compromiso asegura que mantendrá su línea mirando hacia la buena gestión del gobierno de Lalín y que también continuará defendiendo los valores políticos de Compromiso por Galicia, por lo que proseguirá con su "línea política de control y proposición que hicimos desde las elecciones municipales, como la única oposición legitimada para hacerlo".

Los concejales también quisieron aclarar cuál será la situación para los próximos comicios: " todos sabemos que quien da o quita razones son los votantes, eligiendo libremente en las elecciones. Afrontaremos las próximas con fuerza y firmeza dentro del proyecto CxG. Agolada elegirá libremente sin necesidad de tener en cuenta frases de la antigua Roma. Contra la gente rancia y de slogan fácil, está la acción política que este grupo hará día a día con las personas".