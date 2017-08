PAYJ tilda de "tránsfugas" a los tres concejales que se integraron en Compromiso

La integración de los concejales no adscritos de Agolada en Compromiso por Galicia (CxG), parece que ha molestado en diferentes puntos de la comarca. El fundador del Partido Anticorrupción y Justicia, PAYJ, Luis Calvo Miguélez, utilizó su perfil en la red social Facebook para dejar claro que "Agolada no pagará a traidores". Así de tajante comenzó el texto. Calvo Miguélez indica que "un tránsfuga es lo mismo en Lalín que en Agolada", por lo que sostiene que "la gente de no entiende como CxG ficha a estos tres ediles tránsfugas de Veciños por Agolada cuando en Lalín tienen la casa sin barrer". Considera que esto es "un movimiento de pinza para dividir a los votantes y así favorecer al PP de Agolada". Con lo que culmina: "es decir, CxG y PP van cogidos de la mano". "A estos tres ediles ahora de Compromiso ni están ni se le esperan", incide y, para terminar, indica que "PAYJ hará honor a su nombre y jamás aceptará en su filas gente traidora". Los concejales accedieron a la corporación bajo las siglas de Veciños por Agolada.

Postura de Cruz

El concejal no adscrito de Lalín, Juan José Cruz, también valora el paso de los tres ediles a Compromiso por Galicia, que se formalizó en un acto público días atrás. Apunta que el alcalde de Lalín, Rafael Cuiña, "vuelve a mostrar una doble vara de medir, según le interese", y les desea "mejor trato por parte de Cuiña que al no adscrito de Lalín". Aprovecha para recalcar que a él nunca se le pasó por la cabeza la moción de censura porque siempre luchó por el cambio "desde hace siete años". Toma el caso de la expulsión del PSOE de Coristanco de un concejal, lo que imposibilitaba la moción de censura según la prensa, y recalca que en su caso, lo que impide dicha moción "es tener pedido de forma voluntaria ser concejal no adscrito", y apostilla que fue expulsado de Compromiso por Galicia cuando ya había solicitado pasar al grupo de no adscritos. "Cuiña pidió a gritos, como un loco, mi dimisión en agosto de 2015, al mes de entrar en el gobierno, y en julio de ese año ya había empezado una campaña de desprestigio fortísima interna contra Cruz", recuerda.