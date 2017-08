Bomberos forestales critican "la falta de previsión" de la Xunta al retirar las 'pick up' en verano

En agosto, en plena alerta de incendios, la Xunta se vio obligada a cambiar las "pick ups" de las brigadas forestales por turismos convencionales. Esto fue debido a que la concesión de las furgonetas finalizó, por lo que su adjudicataria, Monbús, retiró los vehículos. El gobierno autonómico, tras una gran fallo de previsión, facilitó turismos convencionales para solucionar el problema mientras el nuevo concurso, con las correspondientes furgonetas, no finalizaba. Esto es lo que critican fuentes de las brigadas forestales.

Un total de 82 vehículos pick up o autobomba de intervención rápida fueron retirados e intercambiados por un vehículo con tracción a cuatro ruedas. Los bomberos forestales consideran esto "una falta de previsión de la consellería, inmersa en un concurso para la adjudicación de vehículos desde principios de año". Además, reconocen que los dejan sin una de las herramientas más efectivas en la extinción de incendios incipientes. Según explican, ha sido un desbarajuste de fechas lo que ha obligado a la Xunta a tomar esta decisión para no dejar a los bomberos forestales sin medios de transporte.

Cabe señalar que cada una de estas autobombas llevan consigo un depósito de 500 litros de agua, con lo que la rápida intervención de los servicios de extinción con estos vehículos impedía la propagación de un fuego en la mayor parte de las ocasiones. Ahora, con el nuevo turismo de marca Nissan X Trail, esto se ha visto mermado. Además, indican que al ser vehículos más bajos que las furgonetas pick up, sufren daños constantemente, puesto que los bomberos necesitan circular por terrenos complicados para acceder a alguno de los incendios. De esta manera, la rapidez en la intervención en los primeros momentos en los que se origina el fuego se ha visto menguada y justo en una época donde los incendios son mucho más habituales. Asimismo, entienden que la Xunta debió realizar una mejor previsión de este problema para no llegar a la época estival con unos vehículos que no son los mejores para sofocar incendios. En esto sentido mantienen que no sería lo mismo si este problema hubiese ocurrido en otra época del año, no cuando se registran fuegos a diario.

En el caso del Distrito Forestal XVI, el que engloba a las comarcas de Deza y Tabeirós Terra de Montes, han sido tres los coches que se han cambiado, uno de ellos en la brigada de Lalín, otro en la de Silleda y un tercero en la brigada de A Estrada.